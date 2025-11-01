MLB》山本扛住重壓＋神雙殺 道奇續命

在大谷翔平遭敬遠四壞後，威爾史密斯敲出二壘打，低潮中的貝茲追加兩分打點安打；山本由伸雖未完投，仍繳出6局失1分的優質先發，連可能的G7先發葛拉斯諾都在「再見雙殺」相挺下關門。道奇1日以3比1力克藍鳥，在世界大賽追成3平，今決勝G7繼續「梭哈」，可能由大谷掛帥先發。

世界大賽自2019年以後首次打到決勝G7，藍鳥將由賽揚獎右投薛爾瑟先發，道奇教頭羅伯茲則坦承人選未定，但除了山本之外都會待命，「這是G7，會有很多人嘗試從沒做過的事。」也透露「投手大谷」將會登板，甚至可能是先發投手。

大谷才在台灣時間上周三的G4先發投6局，生涯從未只休3天「中3日」登板。外界推測他先發的考量是變數最小，因為投手退場後，可用DH身分繼續在場上打擊的「大谷條款」，僅限先發投手。後援投手換人後若要留在場上，就得取消DH擔任野手，且後續投手都得上場打擊。

拿下生涯首次救援成功的葛拉斯諾也可能再次登板，「我不知道我是否有過連日出賽，但我今天熱身量也不大，上場也只投3球，所以我可以上。」加上生涯僅在2019年季後賽後援登板過的左投史奈爾，也可望於牛棚待命，為了成為本世紀首支衛冕成功的隊伍，道奇會打出所有可用的牌。

羅伯茲昨日背水一戰已做出各種嘗試，除了G5已將威爾史密斯移到2棒保護大谷，G6再把打擊低潮的貝茲調到4棒，並把近況不佳的中外野手帕赫斯撤下先發，讓艾德曼移防其位置，老將羅哈斯頂替二壘，最終都發揮效果。

3局上藍鳥祭出系列賽對大谷的第5次故意四壞，下棒史密斯立刻用二壘打懲罰主隊，前5戰23支3的貝茲再於滿壘時敲安，助道奇攻下他們本次世界大賽最多的3分「大局」。9局下道奇左外野手基凱赫南德茲行進間接殺後快傳二壘，羅哈斯重心不穩仍接住這顆反彈球，封殺跑者完成戲劇性的「再見雙殺」。