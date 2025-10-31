MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼
尋求衛冕的道奇在世界大賽打完前5場2比3落後，1日將移師至多倫多藍鳥主場進行第6戰，面臨背水一戰的道奇派出日籍強投山本由伸掛帥，迎戰藍鳥王牌高斯曼，季後賽連續兩場完投的山本由伸有可能續寫傳奇。此外，陷入打擊低潮的大谷翔平，10月31日在練習的時候狂轟14發全壘打，手感發燙，也是道奇能否續命的關鍵因素。
山本由伸在季後賽先發登板4次，28.2局自責失分7分，挨2發全壘打，被敲17支安打，送出26次三振、4次保送，自責失分僅1.57，投球內容相當優異，尤其是國聯冠軍戰G2對上釀酒人完投勝，世界大賽G2完投擊敗藍鳥，繼2001年席林之後連續在季後賽完投的強者。
MLB官網道奇記者Sonja Chen點名山本由伸若能連續3場完投，將追上席林（2001年）、赫希瑟（1988年）、提安特（1975年）腳步，成為過去55年來第四位寫下此壯舉之人。
道奇教頭羅伯茲將所有希望押在山本由伸的身上，「非常期待他的表現，然而在此前提下我們自身打線也要復甦才行，兩者配合下方能將戰線延長至第7場生死戰。」
藍鳥總教練施奈德強調，「山本由伸在過去2場比賽消耗那麼多體能，理論上應該是相當疲憊，此役他會不斷強攻好球帶，希望隊員們能把握住機會。」
對此山本由伸表示，「對方是一支非常強大球隊，我必須做好萬全準備，以百分百的狀態迎接這項考驗。」第3戰18局下敲出再見全壘打的「自由人」弗里曼說，「我們對山本完全信任，相信他會帶領全隊贏得這場勝利。」
前兩戰7打數完全槓龜、打擊熄火的大谷翔平，賽後感到相當自責，昨在練習場上已調整好狀態，不斷地將球轟出全壘打牆外，讓在場邊觀看的Sonja Chen直呼不可思議。
除了打擊手感發燙外，大谷也在投手丘上暖身，道奇若是能闖過第6戰，第7場大谷將是先發第一人選。羅伯茲表示，「我們現在最重要的是要盡一切可能贏下G6，然後重整旗鼓，看看怎樣才能最好應對有可能出現的G7，所以所有方案都應該擺在檯面上，而且肯定會這樣做！」
