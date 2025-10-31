MLB/山本由伸坦言緊張 G6有望見到「日籍三本柱」接力
美國職棒世界大賽，台灣時間週六(11/1)將回到多倫多藍鳥隊主場，進行第六戰，兩勝三敗面臨淘汰的洛杉磯道奇，將推出季後賽連兩場完投的日籍強投山本由伸先發，希望能成功續命，將世界大賽逼到第七戰，道奇隊總教練羅伯斯(Dave Roberts)在賽前記者會表示：「為了贏球，不排除任何可能性。」
山本由伸今年季後賽表現亮眼，取得3勝1敗，防禦率1.57，尤其在國聯冠軍系列賽第二戰面對密爾瓦基釀酒人，以及世界大賽第二戰面對多倫多藍鳥，連兩場完投9局，防禦率更低到只有1.00，近況維持在顛峰。對於將要再度挑戰藍鳥隊的強大火網，山本由伸在記者會上表示：「緊張感是有的，但我一直都有努力練習，所以我想帶著自信站上投手丘」，並強調在第三場的18局大戰，雖然有到牛棚熱身，但並不影響備戰準備，「真的就只剩一定要贏這件事，我只集中精神去面對。」
縱使山本由伸已有兩場完投表現，但要是第六戰無法投完整場，道奇的牛棚能否獲得總教練信任，成為觀戰重點。翻開過去五場比賽，道奇隊在第七局一共失掉7分，往往都是由先發投手交棒給牛棚的時刻，面對「第七局魔咒」，除了另名日籍投手佐佐木朗希外，總教練羅伯斯點名，大谷翔平可能會是解方。
「當我們面臨淘汰的時候，就必須要討論這些選項」羅伯斯強調只要是最好的方案，都不會排除，但也有媒體關心，如果大谷翔平以後援投手登板，那一旦換投他就得退場，等於打線上少了指定打擊的位置，是否會讓大谷移防到外野，保持打線競爭力，「如果真的走到那一步，我們會再看看，但我可以確定的是，他明天不會守外野。」
為了把戰線延長，道奇隊不排除大谷登板的可能性，外界也期待，或許能看見山本由伸先發，大谷翔平中繼，再由佐佐木朗希救援關門，完成「日籍三本柱」同場的夢幻連線。
世界大賽第六戰，東森洋片台也將於11月1日上午8點，提供精彩賽事轉播，到底是藍鳥能保持「打進世界大賽就奪冠」的紀錄，或是道奇能成功續命，值得關注。
