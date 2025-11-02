MLB／山本由伸封神！洛杉磯道奇2連霸 山本落淚稱「燃燒殆盡」
洛杉磯道奇隊在美國職棒大聯盟世界大賽第7戰中，歷經延長11局後以5比4擊敗多倫多藍鳥，奪下球團睽違25年的世界大賽二連霸。其中，王牌投手山本由伸再度扛下重任，成為史上第15位在世界大賽奪下3勝的投手最終MVP，而山本在賽後記者會表示，自己幾乎燃燒殆盡，還激動地哭了。
九局下半山本由伸面對藍鳥打者柯克，逼出再見雙殺，他脫下帽子高舉歡呼，全隊衝上場擁抱慶祝，教練羅伯茲也緊緊擁抱他。
MLB世界大賽最終第7戰，道奇在延長11局上演驚天逆轉，完成球團史上首次世界大賽二連霸，日本王牌山本由伸再度化身救世主，其實山本前一天才剛投完96球，卻主動要求進牛棚熱身，卯足全勁硬是賭上職業生涯，從九局危機登板救火，連兩場登板無失分徹底封鎖打線，最終拿下關鍵勝投，在整個系列賽中，他拿下3勝投17.2局僅失2分，飆出15次三振防禦率1.02，讓他毫無懸念奪下世界大賽MVP，這是日本選手自2009年松井秀喜後，相隔16年再度奪下此榮耀。
道奇球星山本由伸：「我已經把能做的事全都做了，能和這支球隊一起奪冠，我真的很開心。」
當年他從日職轉戰大聯盟，以3.25億美元相當於100億台幣加盟道奇，球迷質疑，球團是不是花了冤枉錢，如今這一勝成了他職棒生涯的轉捩點。
體育主播李家名：「甚至今年季後賽連兩場，能夠投出那種完投勝，其實對於山本由伸來說，其實他證明了一件事情，證明他自己就是這個道奇隊的一個王牌，這毋庸置疑。」
加盟短短兩個球季，連續幫道奇奪下世界大賽冠軍，成為21世紀以來首支完成衛冕的球隊，他穩定又強勢的表現，讓全世界的球迷都看見，道奇隊不只有大谷翔平，還有另一位撐起投手丘的名字山本由伸。
MLB／日本投手第一人！山本由伸世界大賽奪3勝獲MVP
MLB／日本投手第一人！山本由伸世界大賽奪3勝獲MVP
MLB》第7戰大谷翔平有機會投球 Roberts：可能投2局也可能4局
洛杉磯道奇今天驚險於客場以3比1擊敗多倫多藍鳥，逼出明天一戰定生死的系列賽第7戰。賽後道奇總教練在場邊接受轉播單位訪問時表示，大谷翔平在明天的投手安排當中，至於會投幾局會看狀況。
2連霸！ 世界大賽G7道奇超狂逆轉勝2／旅美2年山本由伸獲世界大賽MVP！ 大谷讚「世界最強」
持續關注美國職棒消息，洛杉磯道奇日本王牌投手山本由伸，今（2日）在世界大賽第七戰完全燃燒，最終勇奪世界大賽MVP，27歲的山本由伸才旅美第2年，卻已經累積無數成就，大谷翔平更大讚學弟是「世界第一的投手」。
MLB》藍鳥終結者搞砸到手冠軍！ Hoffman哽咽：我把大家的世界大賽戒指都搞砸了
多倫多藍鳥隊於主場迎戰道奇的世界大賽第7戰中，經歷延長11局的激戰後吞下敗仗。9局上距離勝利僅差2個出局數時，守護神Jeff Hoffman卻被道奇Miguel Rojas敲出追平全壘打。賽後Hoffman低著頭懊悔地說：「都是我的錯，我把一切都搞砸了。」
2連霸！ 世界大賽G7道奇超狂逆轉勝1／道奇二連霸！ 大谷翔平再奪冠、山本由伸MVP
關注美國職棒消息，道奇和藍鳥隊在世界大賽激戰到第七場，兩隊投手都總動員，其中，道奇靠著羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸則「中0日」後援登板守住局面，最後再靠著11局上史密斯（Will Smith）的超前轟，道奇最終5比4逆轉勝，大聯盟相隔25年再現連霸王朝。
MLB／藍色狂潮！道奇2連霸 山本由伸獲世界大賽MVP
MLB／藍色狂潮！道奇2連霸 山本由伸獲世界大賽MVP
中職》「王葛格有問我為何不避？」鄭浩均還原大賽挨轟的對決心態
生涯首次在台灣大賽登板就挨轟吞敗，28歲的中信兄弟投手鄭浩均今天出席活動以正面態度回應此事，表示當下只想著要跟樂天桃猿打者林泓育對決，儘管結果不如預期，但他認為是很寶貴的經驗，「也告訴自己還要再加油！」曾旅美成為道奇體系的一員，鄭浩均今早也觀看世界大賽第7戰為道奇加油，下午則現身西門町出席服飾品牌的
得影帝者得冠軍！「Will Smith」完成世界大賽6連霸
道奇隊在2025年世界大賽殊死第7戰中，於延長11局以5比4擊敗多倫多藍鳥隊，奪下隊史第9座總冠軍，更成為自1998至2000年 紐約洋基隊以來，首支完成二連霸的球隊。這場勝利，也代表著名叫「Will Smith」的球員，已經連續6年贏得世界大賽冠軍戒指，延續這項不可思議的紀錄。
MLB／史密斯關鍵陽春砲！道奇延長賽5比4逆轉藍鳥奪冠
MLB／史密斯關鍵陽春砲！道奇延長賽5比4逆轉藍鳥奪冠
樂天桃猿》陳晨威計劃跟「朋友」遊泰國 有高度意願打經典賽
「光速神威」陳晨威今在封王遊行時透露，等到球隊事情告一段落，他將去泰國旅行，還意有所指是「回娘家」，讓人覺得是否好事近了？他忙回應：「沒有那麼早啦，那麼忙，哪有空。」
中職》曾參與紅襪封王遊行 林子偉返台初體驗依然興奮
樂天桃猿林子偉效力大聯盟紅襪隊時期，就曾參與過封王遊行，返台後今年終於首度重溫榮耀時刻。林子偉表示，兩次封王遊行一樣興奮，希望明年能帶全家人一起共享難得的時刻。林子偉下午抵達遊行終點時，第一句話就說：「好累！」他表示，在遊行車隊上站了兩個多小時，有時還停下來等紅綠燈，對體力真的是很大的考驗，但是更多
中職》看到球迷舉他的毛巾 古久保對球迷充滿感謝
樂天桃猿今天舉辦封王遊行，車隊從主場桃園球場到桃園市府。帶兵初次拿下冠軍的樂天教頭古久保健二，坦言也是初次體驗封王遊行，「在日本，拿到日本一的球隊基本上不太舉辦遊行。以前拿到優勝的時候正好有恐怖攻擊事件，也沒有太多慶祝活動。」對封王遊行印象，古久保說，「印象最深是百貨公司前面，看到很多人很開心，但有
里程悲！藍鳥內野手破季後賽安打紀錄仍吞敗 哭著說：「我的紀錄不重要」
多倫多藍鳥今（2）日在主場鏖戰至延長11局，最終以4比5遭洛杉磯道奇逆轉落敗，痛失睽違32年的世界大賽冠軍。在Miguel Rojas與Will Smith的兩發關鍵全壘打下，眼睜睜看著冠軍獎盃從手中溜走。
祝賀道奇世界大賽二連霸 川普讚「了不起的冠軍」：白宮見！
美國職棒（MLB）洛杉磯道奇於當地時間1日，在世界大賽第7戰以5比4擊敗強敵多倫多藍鳥，完成二連霸壯舉。總統川普也發文獻上祝賀，並邀請球隊前往白宮慶功。
川普發文祝賀！恭喜洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍 嗨喊：白宮見！
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導洛杉磯道奇在MLB世界大賽G7經過11局大戰，最終以5：4逆轉勝多倫多藍鳥，奪下世界大賽冠軍，完成隊史首度二連霸，對此，美國...
「只覺得好險！」佐佐木朗希成功脫困 道奇險勝藍鳥逼出世界大賽第7戰
洛杉磯道奇在世界大賽第6戰驚險守成，今（1）日以3比1擊敗多倫多藍鳥，將系列戰追成3比3平手，成功逼出最終第7戰。日本右投佐佐木朗希於第8局登板中繼，雖在第9局一度陷入無人出局、二三壘有人的危機，但接替的Tyler Glasnow成功化解險境，為道奇守下勝利。
MLB／等待32年冠軍從眼前閃過 藍鳥教頭難掩「心痛」之情
藍鳥今日在世界大賽G7一路保持著領先優勢，卻在比賽最後時刻遭道奇逆轉翻盤，讓藍鳥的奪冠夢碎，不僅球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）被拍到流下眼淚，身為藍鳥總教練的史奈德（...
MLB》矢田修建議到牛棚活動 山本由伸：回過神已經站上投手丘
山本由伸成為24年來第1位在世界大賽第6戰先發後，又在第7戰後援出賽的投手，最後以單一系列賽3場勝投表現帶領洛杉磯道奇奪冠，自己也獲選世界大賽最有價值球員。被問到今天的出賽，他透露是訓練師矢田修建議的。