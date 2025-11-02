MLB／山本由伸封神！洛杉磯道奇2連霸 山本落淚稱「燃燒殆盡」

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸。（圖／美聯社）





洛杉磯道奇隊在美國職棒大聯盟世界大賽第7戰中，歷經延長11局後以5比4擊敗多倫多藍鳥，奪下球團睽違25年的世界大賽二連霸。其中，王牌投手山本由伸再度扛下重任，成為史上第15位在世界大賽奪下3勝的投手最終MVP，而山本在賽後記者會表示，自己幾乎燃燒殆盡，還激動地哭了。

九局下半山本由伸面對藍鳥打者柯克，逼出再見雙殺，他脫下帽子高舉歡呼，全隊衝上場擁抱慶祝，教練羅伯茲也緊緊擁抱他。

MLB世界大賽最終第7戰，道奇在延長11局上演驚天逆轉，完成球團史上首次世界大賽二連霸，日本王牌山本由伸再度化身救世主，其實山本前一天才剛投完96球，卻主動要求進牛棚熱身，卯足全勁硬是賭上職業生涯，從九局危機登板救火，連兩場登板無失分徹底封鎖打線，最終拿下關鍵勝投，在整個系列賽中，他拿下3勝投17.2局僅失2分，飆出15次三振防禦率1.02，讓他毫無懸念奪下世界大賽MVP，這是日本選手自2009年松井秀喜後，相隔16年再度奪下此榮耀。

道奇球星山本由伸：「我已經把能做的事全都做了，能和這支球隊一起奪冠，我真的很開心。」

當年他從日職轉戰大聯盟，以3.25億美元相當於100億台幣加盟道奇，球迷質疑，球團是不是花了冤枉錢，如今這一勝成了他職棒生涯的轉捩點。

體育主播李家名：「甚至今年季後賽連兩場，能夠投出那種完投勝，其實對於山本由伸來說，其實他證明了一件事情，證明他自己就是這個道奇隊的一個王牌，這毋庸置疑。」

加盟短短兩個球季，連續幫道奇奪下世界大賽冠軍，成為21世紀以來首支完成衛冕的球隊，他穩定又強勢的表現，讓全世界的球迷都看見，道奇隊不只有大谷翔平，還有另一位撐起投手丘的名字山本由伸。