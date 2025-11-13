MLB》山本由伸無緣賽揚獎 海盜新星全票當選
美國職棒大聯盟今（13）揭曉2025年國聯賽揚獎得主，匹茲堡海盜隊的超級新星Paul Skenes以壓倒性票數全票當選，展現本季無可匹敵的投球統治力。值得一提的是，道奇隊的日籍右投山本由伸，雖最終在票選上僅名列第三無緣賽揚獎，但他在世界大賽的表現球迷們有目共睹，未來斬獲賽揚獎的可能性仍舊十足。
根據賽揚獎投票結果，國聯賽揚獎得主Paul Skenes囊括所有第一名選票、而第二名的選票，也全部由費城費城人隊的Christopher Sánchez給拿下，山本由伸則是在第三名拿下最多票數、且幾乎所有投票記者，都將他列入前五名，已經證明對山本由伸的肯定。
山本由伸在例行賽雖然展現頂級水準，以12勝8敗、防禦率2.49、201次三振的亮眼數據入圍賽揚獎名單，但賽揚獎僅評選例行賽表現，面對國聯唯一繳出防禦率1.97，奪下聯盟防禦率王，並送出216次三振的Paul Skenes，山本由伸的表現確實相形失色。
不過山本的價值在季後賽完全綻放，尤其是在世界大賽。系列賽中的4勝，山本由伸一個人就囊括3勝，毫無懸念的奪下世界大賽MVP，也助道奇完成二連霸。山本由伸先於G2完投奪勝、爾後G3的極限延長18局，更是主動請纓進牛棚，甚至表示「不能讓野手在世界大賽登板」。在經過關鍵的G6先發勝利後，山本於隔日的搶七大戰，又以「中0日」之姿，完成2.2局無失分的投球，再次拿下勝投。整個系列賽完全展現王牌風範。
隨著賽季結束，山本由伸也在冠軍遊行時發表感言。英文還不是那麼流暢的山本，脫口而出講了句「輸球不是我們的選項」。雖然聽起來有點怪，但球迷們絕對能夠理解這句話真正的意涵。也相信山本由伸會在未來，繼續為球迷帶來精采好投。
