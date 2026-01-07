MLB》岡本和真選藍鳥 笑稱女兒指定的

在大谷翔平、佐佐木朗希爭奪戰接連失利後，藍鳥多年來爭取日本好手的努力終於開花結果，於7日正式介紹前日職讀賣巨人強打岡本和真加盟。岡本在記者會上還幽默表示，自己最終情定藍鳥，女兒也幫了點小忙。

「首先，我喜歡多倫多這個城市，球隊戰力也很強，感覺在這裡能獲得很大的支持。」岡本表示自己腦中突然有個想法，最終發揮臨門一腳的作用，「我把大聯盟30隊的LOGO擺出來，問女兒最喜歡哪個？結果她指了藍鳥！」

29歲的岡本成為自2019年的韓國左投柳賢振之後，藍鳥再次簽下的亞洲球星，4年合約總值6000萬美元，保障薪資也力壓村上宗隆的2年3400萬與今井達也的3年5400萬，為這波透過入札制度赴美的日職好手之最，展現出藍鳥的誠意。

「到目前為止，他在攻守兩端都有不可思議的生涯。」藍鳥總管阿金斯說：「他高效的進攻能力非常適合我們，不論面對快速球或各種球路，都能夠有效擊球。從防守角度，他也能做出多方位的貢獻。最合適的守位我們會持續討論，但他以團隊優先的開放態度也非常吸引人。」

岡本和真在記者會上多次強調，只要能夠幫助球隊，守備位置都樂於配合。目前看來，藍鳥的三壘是最合適的位置，但若當家強打小葛瑞洛有時守備要休息一下，岡本也可以馳援一壘。然而岡本最令人期待的還是打擊，他在日職有6季揮出30轟以上，最佳成績是2023年的41轟。

藍鳥今年被視為奪冠熱門，儘管去年世界大賽惜敗道奇，整體表現仍讓岡本印象深刻，尤其是球迷的熱情，「他們的歡呼怎麼能那麼大聲，這麼熱愛藍鳥隊。我甚至不敢想像，自己能在這個主場為這支球隊出賽。」岡本說。