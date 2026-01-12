MLB》布瑞格曼被搶 紅襪目標轉向這兩人

紅襪明星三壘手布瑞格曼遭到小熊以5年1.75億美元攔胡後，《MLB》官網認為紅襪接下來的補強動作將轉向留下梅耶爾以及挖腳藍鳥明星游擊手畢謝特。

紅襪因為只肯開出5年1.65億美元價碼，導致被小熊以高於1000萬美元加上不可交易條款攔截布瑞格曼，此舉引起紅襪球迷的極度不滿。

然而就算後悔已無濟於事，《MLB》官網立即撰文指出紅襪或已找到了三壘手合適人選，那就是23歲的梅耶爾。2021年選秀第4順位加盟波士頓的梅耶爾，上季首次踏上大聯盟，出賽44場，敲出4發全壘打、10分打點，打擊率2成28。

梅耶爾在布瑞格曼轉隊消息傳出前就曾表示，他正在從心理和身體上做好準備，隨時可以勝任二壘或三壘位置。如果梅耶爾能鎮守三壘，那麼波士頓的二壘位置仍然存在一些疑問，而畢謝特顯然是一個不錯的選擇。

紅襪是參與畢謝特爭奪戰的球隊之一，據報導，洋基也加入了競爭行列，費城人則預計今日與畢謝特的團隊會面。不過《The Athletic》記者麥卡弗里強調，隨著布瑞格曼的離隊，這位27歲好手將成紅襪在自由球員市場上的「首要目標」。

此外，紅襪的其他自由球員選擇包括三壘手蘇亞雷斯。他們也可以透過交易得到太空人的二壘手帕雷德斯、紅雀多諾萬、小熊霍納，屆時梅耶爾就能移防三壘大關。