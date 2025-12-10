MLB》席瓦伯 爆雙喜

眾星雲集的美國隊10日再宣布4位強打出征經典賽，其中今年大聯盟打點王、國聯全壘打王席瓦伯，也在同一天敲定以5年1.5億美元續留母隊費城人，可謂雙喜臨門。這波加入美國隊的好手還有釀酒人金手套二壘手圖朗、金鶯游擊手韓德森與道奇冠軍捕手威爾史密斯。

32歲的席瓦伯今年是國聯MVP票選榜眼，他的全壘打被暱稱為「席瓦爆」（Schwarbombs），今年揮出國聯最多的56轟，132分打點則傲視全大聯盟。過去4年在費城人敲出187轟，與道奇大谷翔平並居第2，僅次於洋基「法官」賈吉的210轟。

席瓦伯是這個冬天自由市場最火熱的強打者，據傳金鶯開出5年1.5億大約，家鄉球隊紅人也端出5年1.25億價碼，還在感恩節那周邀請他參觀主場優美球場，海盜更開出4年1.25億的最高均薪條件。

在激烈競爭下，費城人數周前曾表達與席瓦伯談判進度的挫折，但其實席瓦伯並不想離開「友愛之城」，費城人老闆米德頓也有留人決心，近日開出多個選項，年限最長甚至達到6年，誠意十足，經紀人也回覆球團，席瓦伯願接受5年1.5億合約。

席瓦伯情定費城之後，明年首個挑戰是再披美國隊戰袍。他也是上屆經典賽成員，5場出賽敲出2轟，儘管明年3月就滿33歲，今年全壘打、打點雙創生涯新高的老席，手中球棒絕對管用，預計擔綱DH角色。

美國隊內野中線加入兩員生力軍，26歲的圖朗去年是國聯金手套二壘手得主，今年打擊數據則創生涯最佳；24歲的韓德森是2023年美聯新人王，去年在美聯MVP票選排名第4，由於美國隊還有另一位明星游擊手小威特，韓德森也可能移防「熱角」三壘。

除了游擊大關，捕手位置原本已有美聯全壘打王羅雷，再加威爾史密斯也有了雙保險。史密斯今年在世界大賽蹲滿7場，包括兩場延長賽，從2019年升上大聯盟以來，他的整體攻擊指數（OPS）0.834是同期大聯盟捕手最高者（至少2000打席），與席瓦伯都是上屆經典賽亞軍班底。