MLB》強投不嫌多 紅襪換來奧維耶多

紅襪隊為了加強先發投手陣容，從海盜隊交易獲得右投手奧維耶多。在這筆涉及5名球員的交易案中，波士頓將備受矚目的外野新人賈西亞送到匹茲堡。

現年27歲的奧維耶多，擁有時速95英里的快速球，最高球速可達98英里。上賽季他的手臂伸展幅度位列聯盟前二；2023年拿手滑球更是高居聯盟最具威脅性的球種之一。

然而狀態不穩定和傷病一直困擾著奧維耶多的大聯盟生涯。他的職業生涯保送率僅為11％。2024年賽季因接受湯米約翰手術而整季報銷，2025賽季首秀又因春訓期間背闊肌拉傷而延遲至8月，復出後9場先發，40.1局的投球內容中送出42次三振和23次保送，自責分率3.57。

奧維耶多的加入，使得紅襪隊的先發投手陣容更加強大，其中包括美聯賽揚獎得主克羅契特、格雷（幾天前從紅雀手中交易過來）、貝洛、克勞福德和桑多瓦爾。

賈西亞因其名字拼寫困難而被暱稱為「密碼」，8月22日在紅襪與洋基之戰完成了他的大聯盟處女秀。他在2A和3A的114場比賽（83場擔任中外野手）打擊率2成67，共敲出21支全壘打，OPS為0.810。

賈西亞在《ESPN》各隊新人排行榜中位列紅襪第三，但紅襪目前擁有眾多實力強勁的大聯盟主力外野手，包括拉斐拉、安東尼、杜蘭和阿布雷烏，因此在這樁交易案中被送往海盜。