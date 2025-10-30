MLB／從從容容解決大谷翔平！藍鳥教頭大讚耶薩維奇

耶薩維奇完全封鎖道奇打線。（圖／美聯社）





MLB世界大賽第5戰，多倫多藍鳥22歲新人投手耶薩維奇（Trey Yesavage）再度投出代表作，主投7局飆出12次三振，改寫新人在世界大賽的單場三振紀錄，率隊以6比1擊敗洛杉磯道奇，助藍鳥取得3勝2敗聽牌優勢。

年僅22歲的耶薩維奇本季才展開職棒生涯，5個月前仍在小聯盟1A投球，短短半年內一路從1A升上高階1A、2A、3A，9月中完成大聯盟初登板。僅一個月後，他便在總冠軍戰登板先發，繳出歷史級表現，成為藍鳥關鍵勝利功臣。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後表示，耶薩維奇在大場面中展現驚人冷靜，形容他「冷靜得出奇」。

施奈德提到，開賽第一局面對道奇強打大谷翔平時，大谷擊出一記投手丘前的高彈跳球，耶薩維奇第一時間沒有接好，但他毫不慌亂，接回球後冷靜地將球拋向一壘，動作流暢，甚至還露出微笑。

施奈德說：「看到他那樣的反應，我就知道他進入狀態了。一般新人在這樣的舞台早就慌了，但他完全沒有。」

教練進一步指出，耶薩維奇在本場比賽中經常在球數上領先打者，能穩定製造揮空，有許多進入好球帶的球路仍讓打者揮棒落空，「他在這樣高張力的比賽裡，投出足以寫入歷史的表現。」

