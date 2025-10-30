MLB／從從容容解決大谷翔平！藍鳥教頭大讚耶薩維奇
MLB世界大賽第5戰，多倫多藍鳥22歲新人投手耶薩維奇（Trey Yesavage）再度投出代表作，主投7局飆出12次三振，改寫新人在世界大賽的單場三振紀錄，率隊以6比1擊敗洛杉磯道奇，助藍鳥取得3勝2敗聽牌優勢。
年僅22歲的耶薩維奇本季才展開職棒生涯，5個月前仍在小聯盟1A投球，短短半年內一路從1A升上高階1A、2A、3A，9月中完成大聯盟初登板。僅一個月後，他便在總冠軍戰登板先發，繳出歷史級表現，成為藍鳥關鍵勝利功臣。
藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後表示，耶薩維奇在大場面中展現驚人冷靜，形容他「冷靜得出奇」。
施奈德提到，開賽第一局面對道奇強打大谷翔平時，大谷擊出一記投手丘前的高彈跳球，耶薩維奇第一時間沒有接好，但他毫不慌亂，接回球後冷靜地將球拋向一壘，動作流暢，甚至還露出微笑。
施奈德說：「看到他那樣的反應，我就知道他進入狀態了。一般新人在這樣的舞台早就慌了，但他完全沒有。」
教練進一步指出，耶薩維奇在本場比賽中經常在球數上領先打者，能穩定製造揮空，有許多進入好球帶的球路仍讓打者揮棒落空，「他在這樣高張力的比賽裡，投出足以寫入歷史的表現。」
2026WBC世界棒球經典賽看東森
其他人也在看
世界大賽／打線昏睡非遭聽牌主因 羅伯茲最氣投手！暴投送免費分太致命
世界大賽G5藍鳥靠著大物新人耶薩維奇（Trey Yesavage）7局僅失1分、飆12Ｋ的驚豔表現領軍，最終6：1擊敗道奇聽牌，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言此役打線熄火相當不應該，但最讓他生氣的是投手多次暴投，免費送藍鳥壘包。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MLB》背水一戰主投 山本由伸：只有1個念頭
挑戰成為21世紀第1支連霸球隊的洛杉磯道奇，在世界大賽第5戰於主場敗北後，陷入再輸就淘汰的逆境。第6戰客場背水一戰，系列賽第2戰有歷史性完投表現的山本由伸，即將站上投手丘，設法為道奇逼出第7戰。TSNA ・ 3 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB世界大賽》Trey Yesavage 7局12K壓制道奇打線 率藍鳥6比1奪得聽牌勝
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，台灣時間10月30日上午8時開打，此役藍鳥22歲的先發投手Trey......Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
再見了柯蕭！最後一次告別道奇球場 賽後合影球場員工「這一幕藏洋蔥」
體育中心/蔡晴景報導道奇在世界大賽第五戰不敵藍鳥，系列賽陷入2比3落後，這也是今年賽季道奇在主場的最後一戰，意味著季後將引退的準名人堂巨投柯蕭（Clayton Kershaw）最後一次以球員身分踏進道奇球場。賽後他特意走出休息區，向滿場球迷感性道別，也在散場後與球場工作人員合影，成為比賽之外的暖心一幕。FTV Sports ・ 3 小時前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
世界大賽／全場第2球左外野手神美技 大谷翔平投手丘高舉雙手謝隊友
歷經6小時39分大戰，還打了9打席，大谷翔平29日如期在世界大賽第4戰先發，1局上隊友就展現美技幫他抓下第1個出局數，大谷還在投手丘上高舉雙手感謝隊友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／18局大戰不累！道奇G4打序照舊 「他」喊願意再投直接被否決
世界大賽G4道奇先發打序出爐，在歷經G3長達18局的1戰後，衛冕軍竟然原班人馬繼續應戰，就連28日扛下最後4局的後援投手克蘭恩（Will Klein）都表示G4要再登板不是問題，不過這個提議直接被總教練羅伯茲（Dave Roberts）否決。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／生涯從未投超過2局 18局大戰「他」扛最後4局！用生命救道奇
世界大賽G3道奇和藍鳥上演平紀錄的18局大戰，最終道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打6：5擊敗藍鳥，此役最終1人獨自撐完4局、僅被藍鳥敲出1支安打的後援投手克蘭恩（Will Klein），在G3之前單場比賽從未投球超過2局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／G3打18局惡戰、超人般的大谷翔平也累了 美記爆料他小失誤
洛杉磯道奇在2025年MLB世界大賽G3經歷18局惡戰以6：5險勝多倫多藍鳥，而道奇隊日本巨星大谷翔平繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，且他還是隔天G4的先發投手，然而即使是擔任DH，18局這樣打下來疲勞程度還是相當可觀，美國媒體今就偷爆料大谷因為太累在休息室發生的「小失誤」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 1 天前
他很像Kobe！魔術強森談大谷轉戰道奇拚連霸突臭「他在天使一直輸球」
體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇隊連續兩年闖進世界大賽，頭牌球星大谷翔平扮演要角，在今年更以二刀流身手要幫助道奇拚二連霸，身為道奇隊股東之一的NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也多次現身球場觀賽，今天（29日）世界大賽G4大谷迎來世界大賽生涯初登板，賽前魔術強森談到他的影響力直言「很像科比（Kobe Bryant）」，不過卻也在受訪過程中提起大谷在天使期間頻頻輸球、沒能站上世界大賽舞台。FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／大谷翔平9度上壘破紀錄 4長打4敬遠1保送！延長賽沒看過好球
世界大賽G3道奇和藍鳥打到18局還沒分出勝負，不過大谷此役9度上壘已經寫下聯盟季後賽新高，他一共敲出4支安打、4度被敬遠、1次選到保送。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了
世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇、藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：5終結這場6小時39分鐘的惡鬥，道奇在系列賽取得2勝1敗。大谷翔平此役雙響...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
世界大賽》大谷狀況良好但要隨時觀察！Roberts曝G3「第19局」應變方案
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽G3打出史詩級戰役，雙方歷經18局惡鬥、耗時6小時39分鐘，最終道奇緯來體育台 ・ 1 天前
MLB／18局大戰落敗！藍鳥強打揮棒傷退 教頭說話了
MLB／18局大戰落敗！藍鳥強打揮棒傷退 教頭說話了EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB/世界大賽G3史詩級18局大戰 道奇差點派野手來創造歷史
洛杉磯道奇昨（28日）和多倫多藍鳥打了一場18局的大戰，比賽進入到後段，山本由伸一度進到牛棚熱身，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，如果進行到第19局，若山本真不能上，有考慮讓羅哈斯（Miguel Rojas）登板，若這一幕真上演，將會創下歷史。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB》第9棒打擊差影響大谷翔平火力串連 道奇考慮第5戰變陣
洛杉磯道奇隊第9棒Andy Pages在季後賽及世界大賽打擊狀況不佳，總教練Dave Roberts暗示，在世界大賽第5戰可能會對打線進行調整。TSNA ・ 23 小時前
中職》年度最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉 4選手連霸、5位選手首度奪獎
2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊獎項正式揭曉，不僅有4位好手完成連霸紀錄，更有5位選手首次獲得最佳九人殊榮，以整季穩定貢獻贏得肯定。Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前
大谷翔平自責沒投完第7局！基特：「我不明白他有什麼好遺憾的」
體育中心／王人瑞報導世界大賽G4賽後，三大傳奇球星基特（Derek Jeter）、A-Rod與歐提茲（David Ortiz）一致稱讚大谷翔平這場比賽的表現，基特還說：「他到底有什麼遺憾的，他的表現太驚人了！」FTV Sports ・ 20 小時前