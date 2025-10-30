MLB》怪物菜鳥耶薩維吉的紀錄夜

12次三振超越1949年世界大賽G1、布魯克林道奇投手紐康比的11次，創下世界大賽菜鳥單場最多三振紀錄，也是世界大賽無四壞投手的單場紀錄。

●美聯分區賽G2也飆出11K，成為季後賽史上首位投出多場雙位數三振的菜鳥投手，年滿23歲之前在季後賽投出多場雙位數三振也是第一人。

●先發頭5局至少10K，過去在世界大賽只有1963年的名人堂左投寇法克斯做到過，這位道奇傳奇名將昨天也在道奇球場的看台上見證耶薩維吉的K功。

●季後賽生涯兩度前5局就飆出雙位數三振，過去只有寇爾做到，但耶薩維奇在單一季後賽兩度達成是史上第一人。

●今年季後賽前只有3場大聯盟例行賽先發資歷，均不曾演出單場雙位數三振，結果生涯頭2場雙位數三振壯舉都出現在季後賽，為史上第一人。

●以22歲又93天之齡，成為世界大賽單場雙位數三振的最年輕投手。在季後賽歷史則僅次於1975年的坎德拉利亞。

●讓道奇打者揮空23球，包括14顆滑球、7顆指叉球，是投球追蹤系統從2008年啟用以來，單一投手在世界大賽締造的最多揮空紀錄。

●世界大賽歷來第3位將對手先發9棒全部三振的投手，前兩位為1968年的鮑伯吉布森與2001年的藍迪強生。