MLB／想代表台灣打經典賽！費仔新東家曝光

29歲台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今年11月初遭到坦帕灣光芒指定讓渡（DFA），如今確定找到新東家，與克里夫蘭守護者簽下一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。

回顧費爾柴德今年賽季，他在春訓期間先遭辛辛那提紅人指定讓渡，隨後被交易至亞特蘭大勇士，但僅出賽28場，繳出打擊率0.216、上壘率0.273、長打率0.333的成績，沒有全壘打、貢獻2分打點，wRC+為68。

之後他再度遭勇士指定讓渡並轉戰光芒，未料到新球隊後一場未打，就因右側腹斜肌拉傷進入10天傷兵名單，直到球季結束都未能回到場上。

《MLB Trade Rumors》分析指出，守護者在休季失去外野手湯瑪斯（Lane Thomas）後，費爾柴德可望成為球隊右打外野的深度補強人選。

目前守護者外野戰力左打比例偏高，包括關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）與瓦勒拉（George Valera）皆為左打，加上球隊今年外野整體wRC+僅87，排名全大聯盟第26名。

此外，費爾柴德今年季前曾公開表態，希望能代表台灣出戰明年世界棒球經典賽，不過能否順利披上中華隊戰袍，仍須視傷勢恢復狀況而定。

費爾柴德大聯盟生涯累計5個球季，繳出打擊率0.223、OPS 0.689，合計18支全壘打，生涯wRC+為88。

