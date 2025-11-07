MLB／打造日本四本柱？美媒預測：道奇將追求今永昇太

小熊日籍左投今永昇太。（資料圖／美聯社）





美國職棒芝加哥小熊隊日本左投今永昇太正式成為自由球員，美國《運動畫刊》（Sports Illustrated）分析指出，洛杉磯道奇有可能出手爭取他加盟，組成「日本四本柱」。

現年32歲的今永昇太，本季出賽25場，繳出9勝8敗、防禦率3.73的成績，累積144.2局投球，挨31支全壘打、失掉62分（60責失），送出117次三振，被打擊率0.218，每局被上壘率0.99。

《運動畫刊》預測今永昇太的潛在下家包括道奇、舊金山巨人與波士頓紅襪，另也不排除他被小熊簽回的可能。

報導指出，道奇近年已簽下多名日本球星，若今永加盟，將有機會與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等人並肩作戰，形成話題性十足的「日本四本柱」。

文中更直言：「如果道奇不出手追求他，反而才讓人覺得奇怪。」

