MLB》拚3連霸 道奇千萬美金留孟西
「宇宙道奇」正式為構築明年3連霸陣容邁出第一步，《ESPN》7日報導，道奇動用年薪1000萬美元的續約選擇權，留住當家三壘手孟西。35歲的孟西從2018年效力道奇迄今，在精神領袖柯蕭引退後，成為陣中「隊齡」最長的球員，季後賽累計16轟也是隊史紀錄保持人。
孟西在2017年春訓結束被運動家釋出後，與道奇簽下小聯盟合約，隔年升上大聯盟並站穩先發腳步，被評價是能結合選球跟長打火力的打者，8年來有4季至少揮出35轟，累計209轟。
隨著年齡漸長傷勢頻仍，孟西近兩年只打了173場例行賽，但本季仍有接近生涯平均的4成70長打率，也在季後賽揮出3轟，包括在世界大賽G7的8局上一棒追平，成為道奇完成衛冕的功臣之一。
孟西的球棒仍能做出貢獻，而他今年年薪1450萬美元，球團動用選擇權的明年薪資降至1000萬，且讓球隊有老將坐鎮，留人在情理之中。
此外，道奇也用年薪355萬的續約選擇權留住左投維西亞。29歲的維西亞今年雖因家庭緊急因素而缺席世界大賽，卻是道奇本季少數可靠的牛棚戰力，投59.2局飆出80K，僅有22次四壞，自責分率3.02。
2022年曾投出驚人開季11連勝、全年只吞1敗的右投岡索林，在右肘開刀後不復往日雄風，今年只出賽7場，昨遭道奇指定讓渡（DFA）。道奇也把外野手狄恩放入讓渡名單，隨即被加州世仇巨人撿走。
