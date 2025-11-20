MLB／搶徐若熙？美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

徐若熙新賽季確定旅外。（資料圖／味全龍提供）





味全龍投手徐若熙日前正式行使旅外球員資格，季後旅外動向備受關注。專門報導洛杉磯道奇的《Dodgers Nation》在最新文章中提到，道奇正鎖定國際自由球員市場的「頂尖大物」，且該球員來自台灣，外界普遍解讀為徐若熙。

徐若熙本季在中職出賽19場皆為先發，累積114局，戰績5勝7敗、防禦率2.05、每局被上壘率0.81，送出120次三振，ERA+數值達168.01。本季因旅外可能性高，吸引眾多海外球探到場觀察；味全龍總教練葉君璋也曾透露：「道奇隊每一場都有到。」

廣告 廣告

《DodgersNation》報導指出，道奇在將投手卡普（Ronan Kopp）放入40人名單，以及有意續留老將赫南德茲（Kiké Hernandez）後，也展現對國際市場的積極布局。

其中提到道奇對「國際頂尖自由球員」具高度興趣，並指出這名台灣投手據傳也在考慮加盟日本職棒。

關於徐若熙旅外的潛在落點，過去曾傳出多支日本職棒球隊表達興趣，包括日本火腿、歐力士、軟銀與阪神等隊。

若徐若熙選擇與道奇簽約，因其資格限制，他將以「國際業餘球員」身分加盟，獲得國際簽約金與小聯盟合約，模式與佐佐木朗希先前類似。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

體壇震撼彈！帕運金牌驚傳離世 得年28歲

WBC／經典賽明年3月開戰！台灣奪冠賠率曝光

MLB／曾單季25場完投奪22勝！教士傳奇賽揚驚傳過世

