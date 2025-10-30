MLB》新秀狂K到大谷跪地 藍鳥聽牌

1棒D.史奈德、2棒小葛瑞洛1局上就「背靠背」炮轟道奇賽揚獎左投史奈爾，接著22歲菜鳥耶薩維吉先發7局飆出創新人紀錄的12K，包括3局下讓大谷翔平三振後頭盔掉落、左膝跪地的經典一幕，讓藍鳥30日以6比1輕取道奇，系列賽反以3勝2敗聽牌，離1993年來首座世界大賽冠軍只差一步。

「這是個瘋狂的世界，好萊塢都沒有這麼好的情節。」耶薩維吉在好萊塢所在地洛杉磯「K」出紀錄夜，表示非常感恩能以菜鳥之姿站在這個位置上，也為球隊、粉絲和加拿大付出一切，「我就是早點搶到對自己有利的好球數，取得兩好球，想投什麼球就可以放手去投。」

耶薩維吉以22歲又93天之齡，成為世界大賽最不可能的英雄。他在去年新人選秀首輪第20順位被藍鳥挑走，今年4月開季從1A出發，「四級跳」在9月升上大聯盟，大聯盟生涯只有3場例行賽登板資歷，季後賽卻已5度先發。沒有其他投手在大聯盟的頭8場出賽中，有超過2場是季後賽先發。

結果耶薩維吉讓道奇打者揮空23球，把主隊先發9棒全部三振一遍。3局下被基凱赫南德茲敲出陽春炮後，他立刻拿G3創9次上壘紀錄的大谷開刀，用招牌指叉球讓這位強打揮空後頭盔掉落、左膝跪地狼狽三振，結束該局。

大谷此役4支0，道奇打線持續低迷，近兩戰打擊率僅1成61。藍鳥打線則給史奈爾下馬威，史奈德把全場第1球打成「首局首打席全壘打」，小葛也逮中他面對的第2球，上演史上首場開局前兩棒都開轟的世界大賽。

「他們沒有真的逮中我，」生涯首次開局被前兩棒炮轟的史奈爾說：「開賽的第1球是98哩的偏高速球，挨轟有點運氣不好，但第2轟就真的是顆失投了。」

小葛把藍鳥隊史單一季後賽最多轟紀錄推進到8支，與大谷並列史上第2，進逼阿羅薩雷納的10轟紀錄。道奇周六G6於多倫多背水一戰，推出G2完投奪勝的山本由伸力拚續命，至於大谷請纓，教頭羅伯茲表示雖然尚未與當事人討論，確實不排除讓大谷首次在大聯盟後援登板的選項。