MLB》新秀狂K到大谷跪地 藍鳥聽牌
1棒D.史奈德、2棒小葛瑞洛1局上就「背靠背」炮轟道奇賽揚獎左投史奈爾，接著22歲菜鳥耶薩維吉先發7局飆出創新人紀錄的12K，包括3局下讓大谷翔平三振後頭盔掉落、左膝跪地的經典一幕，讓藍鳥30日以6比1輕取道奇，系列賽反以3勝2敗聽牌，離1993年來首座世界大賽冠軍只差一步。
「這是個瘋狂的世界，好萊塢都沒有這麼好的情節。」耶薩維吉在好萊塢所在地洛杉磯「K」出紀錄夜，表示非常感恩能以菜鳥之姿站在這個位置上，也為球隊、粉絲和加拿大付出一切，「我就是早點搶到對自己有利的好球數，取得兩好球，想投什麼球就可以放手去投。」
耶薩維吉以22歲又93天之齡，成為世界大賽最不可能的英雄。他在去年新人選秀首輪第20順位被藍鳥挑走，今年4月開季從1A出發，「四級跳」在9月升上大聯盟，大聯盟生涯只有3場例行賽登板資歷，季後賽卻已5度先發。沒有其他投手在大聯盟的頭8場出賽中，有超過2場是季後賽先發。
結果耶薩維吉讓道奇打者揮空23球，把主隊先發9棒全部三振一遍。3局下被基凱赫南德茲敲出陽春炮後，他立刻拿G3創9次上壘紀錄的大谷開刀，用招牌指叉球讓這位強打揮空後頭盔掉落、左膝跪地狼狽三振，結束該局。
大谷此役4支0，道奇打線持續低迷，近兩戰打擊率僅1成61。藍鳥打線則給史奈爾下馬威，史奈德把全場第1球打成「首局首打席全壘打」，小葛也逮中他面對的第2球，上演史上首場開局前兩棒都開轟的世界大賽。
「他們沒有真的逮中我，」生涯首次開局被前兩棒炮轟的史奈爾說：「開賽的第1球是98哩的偏高速球，挨轟有點運氣不好，但第2轟就真的是顆失投了。」
小葛把藍鳥隊史單一季後賽最多轟紀錄推進到8支，與大谷並列史上第2，進逼阿羅薩雷納的10轟紀錄。道奇周六G6於多倫多背水一戰，推出G2完投奪勝的山本由伸力拚續命，至於大谷請纓，教頭羅伯茲表示雖然尚未與當事人討論，確實不排除讓大谷首次在大聯盟後援登板的選項。
其他人也在看
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB世界大賽》大谷翔平6局失4分吞敗 藍鳥6比2戰勝道奇將系列賽扳平
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G4，台灣時間10月29日上午8時開打，洛杉磯道奇由二刀流球星大谷翔平掛帥先發......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
再見了柯蕭！最後一次告別道奇球場 賽後合影球場員工「這一幕藏洋蔥」
體育中心/蔡晴景報導道奇在世界大賽第五戰不敵藍鳥，系列賽陷入2比3落後，這也是今年賽季道奇在主場的最後一戰，意味著季後將引退的準名人堂巨投柯蕭（Clayton Kershaw）最後一次以球員身分踏進道奇球場。賽後他特意走出休息區，向滿場球迷感性道別，也在散場後與球場工作人員合影，成為比賽之外的暖心一幕。FTV Sports ・ 17 小時前
MLB世界大賽》Trey Yesavage 7局12K壓制道奇打線 率藍鳥6比1奪得聽牌勝
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，台灣時間10月30日上午8時開打，此役藍鳥22歲的先發投手Trey......Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前
世界大賽／全場第2球左外野手神美技 大谷翔平投手丘高舉雙手謝隊友
歷經6小時39分大戰，還打了9打席，大谷翔平29日如期在世界大賽第4戰先發，1局上隊友就展現美技幫他抓下第1個出局數，大谷還在投手丘上高舉雙手感謝隊友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／G3打18局惡戰、超人般的大谷翔平也累了 美記爆料他小失誤
洛杉磯道奇在2025年MLB世界大賽G3經歷18局惡戰以6：5險勝多倫多藍鳥，而道奇隊日本巨星大谷翔平繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，且他還是隔天G4的先發投手，然而即使是擔任DH，18局這樣打下來疲勞程度還是相當可觀，美國媒體今就偷爆料大谷因為太累在休息室發生的「小失誤」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》台灣投野引爆日職爭奪戰 日本記者老實說原因
長期被多支美、日職棒球隊追蹤觀察的味全龍投手徐若熙，昨天正式宣告行使旅外自由球員權利，國外球隊即日起可正式與他接觸，統一獅林安可也有望跟進行使，中職選手赴日挑戰的新聞罕見連日攻佔日本媒體的版面，有日本記者接受本報採訪也直言：「台灣選手在NPB（日職）的存在感有日漸擴大的感覺。」自由時報 ・ 14 小時前
世界大賽／18局大戰不累！道奇G4打序照舊 「他」喊願意再投直接被否決
世界大賽G4道奇先發打序出爐，在歷經G3長達18局的1戰後，衛冕軍竟然原班人馬繼續應戰，就連28日扛下最後4局的後援投手克蘭恩（Will Klein）都表示G4要再登板不是問題，不過這個提議直接被總教練羅伯茲（Dave Roberts）否決。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》讓大谷揮空三振跌倒頭盔飛出去！ Yesavage淡然：只是一次三振
世界大賽第5戰多倫多藍鳥隊22歲先發投手Trey Yesavage壓制洛杉磯道奇，7局僅被擊出3支安打、飆出12次三振、失1分，單場奪下12次三振，創下新人在世界大賽的最新紀錄，其中三局下讓大谷翔平揮空跌倒，連頭盔都飛出去，Yesavage說：「「我對所有打者都一視同仁。」TSNA ・ 16 小時前
世界大賽／2度參與18局史詩戰役！有道奇這4人 當年唯獨「他」落寞離場
世界大賽G3上演追平決賽最長的18局大戰，前次是發生在2018年道奇交手紅襪，因此有4位選手是2度參與這項歷史紀錄，不過當時僅貝茲（Mookie Betts）1人為落敗方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他很像Kobe！魔術強森談大谷轉戰道奇拚連霸突臭「他在天使一直輸球」
體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇隊連續兩年闖進世界大賽，頭牌球星大谷翔平扮演要角，在今年更以二刀流身手要幫助道奇拚二連霸，身為道奇隊股東之一的NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也多次現身球場觀賽，今天（29日）世界大賽G4大谷迎來世界大賽生涯初登板，賽前魔術強森談到他的影響力直言「很像科比（Kobe Bryant）」，不過卻也在受訪過程中提起大谷在天使期間頻頻輸球、沒能站上世界大賽舞台。FTV Sports ・ 1 天前
MLB／首局3球挨2轟嘆運氣差 史奈爾說若有G7「當然能投」
世界大賽進入尾聲，洛杉磯道奇第5戰以1比6再敗給多倫多藍鳥，系列戰陷入2勝3敗的險境。先發左投史奈爾（Blake Snell）雖在首局就被轟出兩發全壘打，但仍撐到第7局退場，賽後他感嘆首局挨轟「...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
世界大賽》大谷狀況良好但要隨時觀察！Roberts曝G3「第19局」應變方案
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽G3打出史詩級戰役，雙方歷經18局惡鬥、耗時6小時39分鐘，最終道奇緯來體育台 ・ 1 天前
大谷翔平自責沒投完第7局！基特：「我不明白他有什麼好遺憾的」
體育中心／王人瑞報導世界大賽G4賽後，三大傳奇球星基特（Derek Jeter）、A-Rod與歐提茲（David Ortiz）一致稱讚大谷翔平這場比賽的表現，基特還說：「他到底有什麼遺憾的，他的表現太驚人了！」FTV Sports ・ 1 天前
中職》年度最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉 4選手連霸、5位選手首度奪獎
2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊獎項正式揭曉，不僅有4位好手完成連霸紀錄，更有5位選手首次獲得最佳九人殊榮，以整季穩定貢獻贏得肯定。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB/世界大賽G3史詩級18局大戰 道奇差點派野手來創造歷史
洛杉磯道奇昨（28日）和多倫多藍鳥打了一場18局的大戰，比賽進入到後段，山本由伸一度進到牛棚熱身，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，如果進行到第19局，若山本真不能上，有考慮讓羅哈斯（Miguel Rojas）登板，若這一幕真上演，將會創下歷史。中天新聞網 ・ 1 天前