MLB／日本投手第一人！山本由伸世界大賽奪3勝獲MVP

洛杉磯道奇日本強投山本由伸。（圖／美聯社）





MLB世界大賽第7戰今日落幕，洛杉磯道奇以5比4擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸。日本投手山本由伸連兩天登板封鎖藍鳥打線，憑著超凡表現獲選世界大賽最有價值球員（MVP）。

山本由伸本季在季後賽締造多項紀錄，國聯冠軍系列賽第2戰投出大聯盟生涯首場完投勝，在世界大賽第2戰再度完投，寫下兩場完投紀錄。

儘管在鏖戰18局的第3戰後僅休息1天，他仍進牛棚熱身，引發外界擔憂疲勞狀況。然而在攸關生死的第6戰，山本依舊繳出6局僅失1分的優質先發，幫助球隊逼出第7戰。

廣告 廣告

決勝戰再度登板時，他在9局下半面臨1出局滿壘危機，先是被觸身球形成滿壘，但隨後穩住陣腳，連續解決打者化解危機。

進入11局延長賽，道奇捕手史密斯（Will Smith）轟出致勝全壘打，山本仍持續登板守成，全場共投34球未失分，率領道奇奪下最終勝利。

憑藉連續登板、強勢壓制藍鳥打線的表現，山本由伸最終榮獲世界大賽MVP殊榮，為道奇連霸立下關鍵功勞，也再度在國際球壇寫下日本投手的光榮一頁。