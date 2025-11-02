MLB／日本投手第一人！山本由伸世界大賽奪3勝獲MVP
MLB世界大賽第7戰今日落幕，洛杉磯道奇以5比4擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸。日本投手山本由伸連兩天登板封鎖藍鳥打線，憑著超凡表現獲選世界大賽最有價值球員（MVP）。
山本由伸本季在季後賽締造多項紀錄，國聯冠軍系列賽第2戰投出大聯盟生涯首場完投勝，在世界大賽第2戰再度完投，寫下兩場完投紀錄。
儘管在鏖戰18局的第3戰後僅休息1天，他仍進牛棚熱身，引發外界擔憂疲勞狀況。然而在攸關生死的第6戰，山本依舊繳出6局僅失1分的優質先發，幫助球隊逼出第7戰。
決勝戰再度登板時，他在9局下半面臨1出局滿壘危機，先是被觸身球形成滿壘，但隨後穩住陣腳，連續解決打者化解危機。
進入11局延長賽，道奇捕手史密斯（Will Smith）轟出致勝全壘打，山本仍持續登板守成，全場共投34球未失分，率領道奇奪下最終勝利。
憑藉連續登板、強勢壓制藍鳥打線的表現，山本由伸最終榮獲世界大賽MVP殊榮，為道奇連霸立下關鍵功勞，也再度在國際球壇寫下日本投手的光榮一頁。
其他人也在看
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB》「季後賽怪物」小葛瑞洛淚灑球場 藍鳥教頭：這會痛幾個星期
美聯第1種子藍鳥最後於世界大賽G7延長賽不敵衛冕軍道奇，藍鳥擁有強投豪打、加拿大主場優勢，他們輕取洋基、驚險淘汰水手，又在世界大賽G3與道奇惡戰18局，即使G7也是領先大半場比賽才在第9局被追平。中時新聞網 ・ 4 小時前
MLB世界大賽》道奇5比4力退藍鳥贏下G7達成二連霸 成為近25年來首支能連霸的球隊
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，道奇靠著Max Muncy、Miguel Rojas、Will Smith全壘打挹注，加上山本由伸在比賽尾聲挺住壓力，完成2.2局僅被敲1支安打的後援工作，最終道奇就以5比4，系列賽4比3收下世界大賽冠軍，並成為21世紀首支、25年來第1支成功連霸的球隊。Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前
山本由伸連兩戰登板獲世界大賽MVP！ 哽咽發聲：像回到小時候
山本由伸此役已多次救援，第二戰完成9局僅1出局、第六戰先發6局僅失1分，第七戰更在連2天登板的情況下，以救援身分出場再拿下勝投，全場總計投2.2局，僅被擊出1安打無失分，成功化解多次危機。談到自己登板幫助球隊連霸的心情，山本由伸賽後在頒獎台上受訪時眼眶泛淚地說道：...CTWANT ・ 5 小時前
九下差點敲再見安打！ 藍鳥「四割男」雖創世界大賽安打紀錄仍淚崩
體育中心／丁泰祥 報導世界大賽今天(2號)落幕，藍鳥隊在第7戰輸給道奇隊，無緣拿下32年來第一冠，陣中先發三壘手Ernie Clement，在這場比賽又敲出了3支安打，讓他在今年季後賽安打數累積到30支，打破了大聯盟單一季後賽安打的紀錄，但是沒能完成奪冠任務，還是讓Clement流下難過的淚水。FTV Sports ・ 2 小時前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》道奇命大！菜鳥外野手關鍵判斷促成場地規則二壘打 藍鳥教頭傻眼：超倒楣
世界大賽第6戰，道奇在險境中倖存，除了Tyler Glasnow九下登板3球抓下3個出局數關門成功之緯來體育台 ・ 1 天前
MLB/威爾史密斯致勝轟！道奇世界大賽連霸 近25年來最強
道奇與藍鳥今（2日）在世界大賽進行G7生死戰，道奇二刀流球星大谷翔平3局下雖挨3分砲，全隊處於一路落後，但9局上羅哈斯先敲出陽春砲追平，11局上捕手史密斯又揮出致勝陽春砲，最終道奇以5比4成為大聯盟25年來首支世界大賽連霸球隊。中天新聞網 ・ 6 小時前
MLB/道奇G7生死戰追分！「打者翔平」雙安寫史上第3人紀錄
道奇與藍鳥今（2日）在世界大賽G7生死戰，道奇二刀流球星大谷翔平雖主投2.1局挨轟失3分，但「打者翔平」有雙安的貢獻，而道奇打到8局上靠孟西（Max Muncy）的陽春砲僅以3比4些微落後。中天新聞網 ・ 8 小時前
MLB》巴傑爾認9局下跑壘判斷失誤 道奇Kiki上演美技：不知球在哪
多倫多藍鳥今在世界大賽第六戰以1-3落敗，9局下半巴傑爾（Addison Barger）出現跑壘判斷失誤，使得藍鳥以再見雙殺結束比賽，他賽後受訪時坦言，沒想到那球會被打得那麼遠，承認自己的判斷有瑕疵。藍鳥今天全場出現8支安打，可惜得點圈9打數僅敲出1支安打，留下8個殘壘，整場比賽僅拿下1分，反觀道奇打線今天顯得更有效率，雖然只擊出4支安打，但卻從藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）手中拿下3分，最終以1-3落敗，系列賽戰成3比3的平手局面，明天將進行搶七大戰。值得一提的是，藍鳥此戰在9局下半有相當不錯的反攻機會，巴傑爾在無人出局一壘有人時擊出場地規則二壘安打，讓跑者攻占二三壘，下一棒的克萊門特（Ernie Clement）擊出內野飛球出局，接著輪到吉梅涅茲（Andrés Gimenez）打擊，結果打者擊出左外野方向飛球，遭赫南德茲（Kike Hernandez）接殺出局。然而就在這時，赫南德茲發現二壘上的巴傑爾離壘過遠，馬上將球傳回補位的羅哈斯（Miguel Rojas），成功抓到回壘不及的跑者，完成再見雙殺，比賽結束。Just retire Kike Hernandez nu麗台運動報 ・ 1 天前
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB世界大賽》山本由伸中0日登板 大谷翔平盛讚：「大家都認為他是世界上最出色的投手」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在比賽尾聲靠著山本由伸的後援，成功以5比4，系列賽4比3收下冠軍。賽後先發投手大谷翔平談起山本的表現，盛讚道：「我想大家都認為山本由伸是世界上最出色的投手。」Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
MLB》世界大賽暌違24年投手拿3勝壯舉 山本由伸：太好了
洛杉磯道奇今天在2025年MLB世界大賽第7戰延長11局5比4逆轉擊敗多倫多藍鳥，成為21世紀首支連霸球隊，9局下登板投2.2局無失分關門山本由伸也拿下繼第2、6戰後系列賽第3勝，是史上第15位世界大賽奪3勝投手，上名是2001年亞利桑那響尾蛇傳奇左投Randy Johnson。TSNA ・ 5 小時前
世界大賽／佐佐木朗希失控！險害道奇一棒送命 史上第45次搶7大戰上演
世界大賽G6道奇先發投手山本由伸在殊死戰的壓力下繳出優質先發，同時又手握隊友在3局上的3分援助，僅管9局下道奇險些因為佐佐木朗希投球失控，一棒被藍鳥再見，最終仍以3：1守住勝利將戰線逼到G7，這將會是聯盟史上第45次上演搶7大戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／G7是給大谷翔平沒錯！生涯2度「中3日」先發 外媒猜這局退場
世界大賽史上第41次搶7大戰即將上演，G6賽後就有美媒爆料大谷翔平將擔任道奇G7的先發投手，G7賽前道奇親口證實今年最關鍵的一役就是交給大谷，大谷將挑戰用生涯第2度「中3日」登板替道奇完成2連霸。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
世界大賽／山本由伸2.2局0失分！史密斯延長賽超前砲 道奇逆轉封王連霸
世界大賽G7史密斯（Will Smith）在11局上轟出陽春砲讓道奇在延長賽5：4先將一軍，11局下山本由伸續投雖面對得點圈危機，但隊友上演再見雙殺，讓道奇5：4逆轉封王，成為2000年後首支完成連霸的球隊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB/柯蕭生涯最後一戰 世界大賽G7進場被要求出示身分證
道奇與藍鳥今（2日）在世界大賽G7殊死戰，身為道奇陣中老大哥的賽揚強投柯蕭（Clayton Kershaw）迎來現役最後一戰，不過搞笑的是他竟從媒體入口現身，還被警衛要求出示身分證件。中天新聞網 ・ 10 小時前
世界大賽》生死戰G7中0日續投？山本笑答：假如被叫到會上場
面對「背水一戰」的洛杉磯道奇，今天(1日)在關鍵G6靠著「絕境山本」山本由伸繳出主投6局僅失1分的好緯來體育台 ・ 1 天前
世界大賽／G6沒有退路！「他」會在牛棚待命 羅伯茲曝大谷翔平不登板
世界大賽G6道奇派上山本由伸掛帥先發，面對不能輸的壓力，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示此役會讓G7的先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在牛棚待命，至於大谷翔平則是預計不會登板。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／山本由伸再見雙殺！史密斯延長賽致勝轟 「道奇5：4逆轉藍鳥」衛冕世界大賽冠軍
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國職棒大聯盟世界大賽第七戰今（2）天在多倫多開打，面對最後關頭，雙方都有輸不得的壓力。道奇隊派出王牌「雙刀流」大谷...FTNN新聞網 ・ 6 小時前