MLB》「日職輸出」退燒？ 村上宗隆、今井達也億元大約落空

當「三本柱」助道奇衛冕世界大賽冠軍，將「日本製造」的口碑推到最高點之後，這個冬天赴美發展的日職名將卻未如預期獲得億元大約，日職單季全壘打紀錄保持人村上宗隆以2年3400萬美元加盟白襪，西武獅王牌投手今井達也與太空人簽下保障薪資5400萬美元的3年合約，「日職輸出」似乎風光不再？

當然，山本由伸在2023年底與道奇簽下的12年、3.25億美元超級合約，絕對是難以逾越的「天花板」。但即便對比隔年的佐佐木朗希爭奪戰，這波日職好手確實沒有激起太多浪花，主要是村上宗隆和今井達也都有仍須檢驗之處，豪門球隊抱持觀望態度，身價自然炒不高。

廣告 廣告

村上宗隆被球迷暱稱為「村神」，頂著中央聯盟打擊三冠王與單季56轟紀錄赴美，最終只與美聯中區爐主白襪簽下2年短約，關鍵就是他的力量雖然驚人，卻有揮空率過高、打不好150公里以上速球的問題。要知道大聯盟投手球速比日職更快，去年先發右投的四縫線速球均速就有152.2公里。

當然，才25歲的村神有機會證明自己能適應大聯盟球速，但需要即戰力的豪門不會冒險砸錢，而沒有立即戰績壓力、能給他時間進入狀況的白襪，成為現階段最佳選擇。

同樣的，儘管「超級經紀人」波拉斯以「他已做到山本在日職達成的一切」來推銷，今井達也的賣相就是不如山本。全季穩定輸出的樣本還不夠多，能否適應大聯盟仍待觀察，最終與太空人簽訂高平均年薪（最高2100萬美元），每季結束後都可以脫逃條約的3年短約，進可攻、退可守，被認為是十分聰明的選擇。

村上、今井都屬於未來潛力高、但目前接盤風險大的投資，球團開價也相對保守。相較之下，讀賣巨人輸出的岡本和真雖比村上大四歲，全壘打數據也不如村上猛爆，擊球穩定性卻更勝一籌，且除了一、三壘也守過左外野，有機會在5日凌晨6時的入札期限前拿到一紙更優渥的合約，只是年薪或許漂亮，總值要破億大概是不可能的任務了。