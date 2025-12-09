MLB》暖男大谷捐鉅款 助隊友母抗癌

道奇教頭羅伯茲接受日媒專訪的影片9日播出，他透露去年陣中一位球員的母親罹癌，大谷翔平捐了一大筆錢幫助隊友媽媽接受治療，恰巧這位球員的弟弟效力於道奇的世界大賽對手藍鳥，「我看到他們的母親在現場，關切她身體如何，她說自己的癌症全好了。」披露大谷默默行善的暖舉。

「翔平做了很多很棒的事情，絕大多數是私底下默默行善，人們並不知道。」羅伯茲說。

儘管羅伯茲並未指名道姓，甚至用「幾年前」模糊敘述，但大谷才來道奇兩年，球迷很容易就能找出這對大聯盟兄弟檔。哥哥是去年在道奇投6場、季中轉會到白襪的葛斯瓦蘭，弟弟路易斯瓦蘭今年季後賽則為藍鳥出賽15場、投16局，包括世界大賽對決大谷2支2，其中1支是斷棒安打。

藍鳥球迷對大谷又愛又恨，尤其是前年底一度盛傳他將加盟藍鳥，甚至已搭上飛往多倫多的飛機，結果空歡喜一場，今年又助道奇在世界大賽挫敗藍鳥。如今大谷暖舉傳出，網路上更有球迷留言，「我想恨翔平卻做不到，他似乎是個很棒的人。」「翔平性感死了，令人無法討厭他。」

羅伯茲本人9日則出席大聯盟冬季會議，不免俗的被問到對陣中3大日本球星大谷、山本由伸、佐佐木朗希出征經典賽的態度，羅伯茲坦承希望大谷「不要投」，「他很清楚自己的身體，我可能希望他當打者就好，但我不知道，還有很多細節要談。」

羅伯茲強調，他絕不會輕視球員代表自己國家出賽的意義，「我知道球團也不會，但必要的對話一定會有，包括每個球員要扮演的角色跟可能付出的潛在成本，不過球員想代表國家的心情是不可抹煞的。」

大谷前年9月右肘第2次開刀後，直到今年6月才重返大聯盟投手丘，道奇對其登板也無比謹慎。羅伯茲透露，球團計畫明年將大谷納入先發輪值，「但不會是一般投1休4的5人輪值，可能也不是6人，但我真的覺得讓他休息6、7、8天再登板，有助於休息和恢復，當然目前這都只是可能方案。」