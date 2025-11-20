MLB／曾單季25場完投奪22勝！教士傳奇賽揚驚傳過世

MLB美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇日籍投手山本由伸在世界大賽球隊陷入絕境之際挺身而出，用好投幫助球隊完成連霸。而道奇傳奇投手Orel Hershiser為了向後輩精采表現表示敬意，不僅在奪冠頒獎典禮中穿上他的球衣，並送了他一份象徵傳承意義的簽名球衣。Hershiser說：「這就是道奇家庭的傳承！」

Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前