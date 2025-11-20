MLB／曾單季25場完投奪22勝！教士傳奇賽揚驚傳過世
MLB美國職棒聖地牙哥教士隊宣布，隊史首位塞揚獎得主瓊斯（Randy Jones）於昨日過世，享壽75歲。球團並未透露他的過世地點與死因。
瓊斯擁有10年大聯盟資歷，其中8年效力教士、2年效力大都會。生涯累積305場出賽、285場先發，投出73場完投、19場完封，戰績100勝123敗，防禦率3.42，合計1933局投球、送出735次三振，並曾兩度入選明星賽。
瓊斯1976年球季在教士先發40場，其中25場完投，繳出22勝14敗、防禦率2.74，累積315.1局投球、每局被上壘率1.03的成績，最終獲選國聯塞揚獎，成為教士隊史第一位獲此殊榮的投手。
瓊斯在1997年獲教士退休35號球衣，1999年入選球隊名人堂，並保持教士隊史多項紀錄，包括253場先發、71場完投、18場完封與1766局投球，至今仍未被打破。
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前