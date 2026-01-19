MLB／最後一份合約 貝茲表態2032年將退休

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

道奇隊當家球星貝茲（Mookie Betts）在節目透露，在2020球季和道奇簽下的12年合約走完後，2032球季結束後將會進入退休生活。

近日在《與John Cena同行：是什麼驅動你？》節目中與WWE傳奇John Cena談話時，明確說明了自己退休的時程規劃。貝茲說到，當合約走完時自己已經40歲，女兒、兒子分別是14、10歲，「我的父母一直都在我身邊，我也想為我的孩子做同樣的事。」

現年33歲的貝茲生涯累積4座世界大賽冠軍，也曾於2018年效力波士頓紅襪時拿下美聯MVP，並於2020年透過當時撼動聯盟的交易前往洛杉磯道奇簽下12年的合約，至今已隨隊獲得3次世界大賽冠軍。

作為球隊的核心戰力，貝茲效力道奇的6個球季繳出OPS.867的優異成績，也在守備端勝任諸多守位，攻防兩端皆做出許多貢獻，4度入選明星賽。

面對道別，貝茲也坦言自己內心的不捨與感恩，「有很長一段時間，棒球似乎定義了我是誰，沒有任何方式可以取代走進休息室、搭飛機，與這麼多人建立關係的感覺。」

2026年將是貝茲的第13個球季，他也將跟隨道奇隊挑戰前無古人的三連霸王朝，敘寫自己的傳奇生涯。



