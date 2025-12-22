MLB》村上宗隆入札期限近 短約穿白襪

日職單季全壘打紀錄保持人、東京養樂多燕子強打村上宗隆，先前透過入札制度挑戰美國大聯盟，最後在入札期限結束前夕，宣布將以2年3400萬美元（約台幣10.7億元）合約加盟芝加哥白襪，而非先前謠傳的長年破億美元大約。

現年25歲的村上宗隆，職業生涯出賽1003場，平均打擊率2成73，累積265支全壘打、722分打點，他在2022年單季轟出56支全壘打，改寫王貞治1964年創下的日本本土球員單季最多轟紀錄（55轟）。

今年球季受限於腹斜肌受傷，村上宗隆只出賽56場，卻仍敲出22支全壘打，自從他宣布入札挑戰大聯盟，自由市場並不如外界預期熱絡，關鍵就在他的守備穩定度與高三振率問題，所以就連最愛日本球星的道奇都沒出手。

儘管大聯盟部分對村上宗隆有興趣的球隊，都希望開出金額較低的長期合約，他卻選擇跟白襪簽下金額較高的短期合約，原因就在他希望可以證明自己能在大聯盟等級生存，等到兩年後，也就是27歲時再簽巨額合約。

無論村上宗隆加盟白襪後鎮守一壘或三壘位置，他都是上季團隊只敲出165支全壘打，排名美聯倒數第2的白襪，所迫切需要的長打好手，白襪上季交出60勝102敗的美聯墊底戰績，目前也已宣告進入重建期。