MLB／村上宗隆加盟芝加哥白襪 簽下2年10.7億元短約

日職打擊三冠王、單季56轟的重砲村上宗隆，透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），新東家也正式出爐，與芝加哥白襪簽下2年3400萬美元（約新台幣10.71億元）合約，將披上5號的白襪隊戰袍。

村上宗隆今年25歲，綽號「村神」，曾連續2年拿下日職MVP，帶領養樂多燕子奪下2021年日本大賽冠軍，2022年更轟出56支全壘打，打破傳奇人物王貞治高懸的紀錄。MLB官網指出，村上宗隆的左打火力正式白襪所需要的。

白襪隊官方X隨後釋出村上宗隆披上白色條紋戰袍的照片，村上宗隆本人也透過影片，以全英文向芝加哥球迷致意，「哈囉芝加哥，我是村上宗隆，可以叫我Mune，這非常棒，很高興來到芝加哥。」最後村上雙手大拇指開心喊「Yes！」

不過，村上宗隆與白襪的達成合約也讓不少人困惑及訝異，因為相比紅襪隊的日籍打者吉田正尚，村上的合約更短，年薪也更低，似乎顯示了大聯盟球隊對日本重砲型打者仍存有疑慮。



