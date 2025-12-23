MLB》村上宗隆報到 秀「白襪」嗨翻全場

日職單季56轟紀錄保持人村上宗隆，未來能否克服三振率過高的問題，在大聯盟站穩腳步，或許還在未定之天，但23日他在加盟白襪的記者會上，突然拿出預藏的襪子道具大喊：「白襪！」逗趣舉動加上開朗正向的人格特質，迅速博得芝加哥球迷好感。

「大家好，我的名字是村上宗隆，白襪球迷，你們在我心中。」村上在白襪主場的加盟記者會上，先用英語一字一句跟大家問好，接著拿出預藏的襪子大喊：「白襪！」引發現場哄堂大笑。

白襪打擊教練修蒙說：「他的個性是最大亮點！」稱讚25歲的村上是個渴望競爭的年輕人，「他願意努力訓練，這非常符合『南區』目前的氛圍。」相對於同城球隊小熊位於北芝加哥，白襪球迷以南區為大本營，前美國總統歐巴馬、現任天主教宗良十四世都是著名的「南區」球迷。

白襪總管蓋茲指出，球隊亟需補強長打火力，而考量到聯盟目前右投眾多，增添左打的多樣性也很重要，村上將成為打線中的重要戰力。村上則說，白襪願意幫助他成為最佳球員，是最適合自己的選擇，「當然我知道球隊之前輸多勝少，但這些都過去了，我只會向前看，希望能夠有番作為，開始幹活吧！」

村上宗隆成為繼福留孝介、井口資仁與高津臣吾之後，白襪隊史第4位日本好手，其中井口是該隊2005年稱霸世界大賽的成員之一，高津該年雖曾效力白襪，但季中被釋出後轉戰大都會。如今村上也追隨其養樂多時期監督高津的步伐，赴美發展並穿上白襪戰袍。