MLB》桑契斯7局飆10K 費城人近7戰6勝

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費城人強投桑契斯，9日在客場先發主投7局，雖用了107球丟掉2分，但送出10次三振，帶領球隊5比2擊敗藍鳥，拿下2連勝，也是費城人近期7戰中的第6勝。

雖然不像過去表現得那麼強勢，但桑契斯只要站上投手丘就如同一尊巨人，總是威風八面！此次在與藍鳥的系列賽首戰投7局僅被敲4安，包含第5局克萊門特的陽春全壘打失掉2分，單場10K，是桑契斯今年第4次在先發比賽三振數達到雙位數的優異表現。

「我不喜歡讓跑者留在壘上，儘管投超過100球，但我的狀態與感覺還是非常好。」桑契斯賽後受訪時表示，「感謝教練與隊友們對我的信任，我想用實際行動來表達對他們的支持。」

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桑契斯自5月5日以來已經連續7場先發至少投滿7局，自責分失率下降至1.54。「我認為關鍵在於投球內容，」桑契斯說，「我試著去琢磨對方打者喜歡什麼球路，進而嘗試改變我的球種和投球位置，不讓他們抓到擊球甜蜜點。」

費城人教頭馬丁利稱讚，「桑契斯每次出賽都能投6至7局，一旦他沒能完成任務反而會讓我感到驚奇，這就是桑契斯的投球魅力所在。」

2局上半敲出帶有2分打點全壘打的賈西亞強調，「桑契斯的實力明顯擺在那邊，只要他站在投手丘上，我們如果能盡快提供得分火力支援，那麼球隊贏球機率就非常高。」