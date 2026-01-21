MLB》棒球名人堂 安卓瓊斯9度叩關終入選

兩位生日只差1天的前明星中外野手，21日正式被送上舞台中央。貝爾川在生涯第4度候選贏得84.2％選票，安卓瓊斯更是一路逆襲，今年第9度叩關以78.4％跨過75％的當選門檻，雙雙成為美國棒球名人堂的最新成員。

生涯揮出2725安，含435轟，並有312盜的貝爾川，成為名人堂第6位波多黎各成員；擁有10座金手套的安卓瓊斯，更是首位出生於古拉索的名人堂球星，而且在所有最終入選的成員中，他的「起點」首年後選僅得31票、得票率7.3％也創最低紀錄，差點低於5％失去候選資格，到今年竟以333票昂首上榜。

廣告 廣告

「打棒球並不是為了成為名人堂成員，而是為了幫助球隊奪冠而戰。但當你站穩腳步，並持續表現累積數據，接著你的名字開始成為候選人。」瓊斯說：「這對我而言是一大榮譽，對我的家人也是。」

相對於瓊斯在擁有候選資格的倒數第2年驚喜達陣，曾因被驗出禁藥兩度禁賽的曼尼拉米瑞茲，在美國棒球作家協會（BBWAA）成員的投票之下，第10次叩關仍只拿到38.8％選票，未來只能透過「現代棒球委員會」敗部復活。但以棒壇對「類固醇年代」球員的態度來看，成功機會也微乎其微。

今年票選亮點還有前費城人強打二壘手厄特利，得票率從去年的39.8％升至59.1％，前水手強投F.赫南德茲、洋基左投派提特的得票也都大漲20％，後勢看漲。而今年首次候選的球員中，則僅前費城人左投漢默斯得票率23.8％高於5％門檻，保住候選資格。