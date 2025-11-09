張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌​」：沒想到怕什麼來什麼

2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，​民進黨出大招​，沒想到怕什麼來什麼。

除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，期盼能打斷張善政的連任之路；而王義川近期已悄悄在桃園市設立「普發一萬立委諮詢服務處」經營基層。王義川在日前受訪表示，民進黨桃園市長候選人的提名是由黨中央徵召，徵召就是徵召。

廣告 廣告

對此，詹江村表示，張善政危險了。原以為民進黨桃園沒人了，沒想到這反而把民進黨逼出大招，張善政這次完了，國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這種王牌，沒想到怕什麼來什麼。

「這下完了！這下完了！」詹江村強調，國民黨要注意，造勢大會人數被中華電信掌控，更要小心王義川起乩之後的神兵神將，完了，這下完了。



更多風傳媒報導

