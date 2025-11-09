台灣房價即將大幅下跌？專家曝「殺價取量」3訊號：這族群要糟了

今年10月六都房市交易量出爐，根據六都地政局統計，10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6989棟，同期年減13.51%，創2018年以來同期新低，不過較9月增5.69%，全年減幅高達26.63％，創歷年新高。對此，房產專家李同榮在臉書發文點出房市3大轉折，他直言，房市「殺價取量」的時機將浮現。​

李同榮表示，整體房市交易量最糟時期已過，未來半年將呈現「價格跌幅擴大、交易量逐步回升」的格局。觀察2025年第一季六都交易量4萬8028棟，創9年來新低，全年預計僅26.5至27萬棟，同樣為9年最低量，也是歷年最大跌幅，與2016年房市情形高度相似。當時交易量觸底，價格明顯鬆動，限貸政策逐步放寬，觀望買盤開始進場，交易量因此緩步上升。

李同榮分析，交易量回升有3點主要原因，第一，賣方氣勢轉弱，為促成交易必須降價，量能因而回升。第二，房市降溫帶動政策可能局部鬆綁，銀行貸款水位下降，換屋市場一旦房貸鬆綁，即便價格下跌，也能刺激交易回升；第三，市場將出現「多殺多」現象，部分投資客因價格下修面臨虧損而拋售，剛性自住與觀望買盤趁機進場，加上股市資金活絡，房市交易量因此逐步增加。

李同榮強調，「最壞時期將過」指的是交易量回升，而非價格反彈，價格下跌反而促使交易量增加。展望2026年，預期上半年價格跌幅可能擴大，第四季受政策與選舉影響可望止跌，但不可能迅速反彈。

