MLB》洋基冬天靜悄悄 放掉今井球迷痛

美媒一直報導洋基、小熊是今井達也的主要競爭者，結果這位日本強投最終情定太空人，合約總值也不算高。洋基粉絲捶心肝之際，才知道球團高層一直按兵不動，延攬今井只是球迷的一廂情願。美媒分析，洋基高層的老成持重其來有自，但這個冬天毫無具體補強動作，實在讓支持者感到不耐。

基迷一直期待再補進一位先發強投，今井達也看起來是合適人選。不過《洋基電視台》記者傑克柯瑞披露，洋基根本不打算從自由市場簽年薪超過2500萬美元的先發投手，要補人也是透過交易，自始至終都沒有認真接觸今井。只是最終太空人不用天價合約就得到今井，不免讓基粉埋怨高層的消極作為。

然而，從今井最終選擇太空人的高均薪、有彈性短約來看，顯示沒有球團開出均薪高、年限也長的合約，各方疑慮確實存在。今井達也畢竟不是山本由伸，甚至連球速更為驚世駭俗的佐佐木朗希，去年旅美首季也顯得適應不良。

既然不是即戰力保證，洋基不上車也在情理之中。這也不代表就此跟今井無緣，倘若他在今年證明自己能夠立足大聯盟，季後執行脫逃條款投入自由市場，洋基屆時可以砸錢爭取，而非此刻冒險押寶。

儘管理性上決策合理，不過洋基作為世界大賽27冠的歷史第一豪門，整個冬天「靜悄悄」實在讓粉絲坐不住，就連可望簽回的外野手貝林傑也尚未定案。別忘記洋基上季早在分區系列賽就被藍鳥淘汰，難道新賽季維持原班人馬就足以奪冠？