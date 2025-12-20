MLB／海盜三方交易！洛爾空降先發二壘 鄭宗哲慘遭DFA

我國旅美內野手鄭宗哲。（圖／美聯社）





匹茲堡海盜今透過一筆三方交易補強戰力，成功引進明星二壘手洛爾（Brandon Lowe）。隨著名單異動完成，根據大聯盟官網球員交易紀錄，台灣旅美好手鄭宗哲遭到指定讓渡（DFA），預計將回到3A層級。

根據交易內容，海盜、休士頓太空人與坦帕灣光芒完成三方交易。海盜自光芒獲得洛爾，並一併網羅外野手曼古姆（Jake Mangum）以及牛棚左投蒙哥馬利（Mason Montgomery）。

太空人則從海盜取得右投伯羅斯（Mike Burrows）；光芒方面，則由太空人手中換回外野新秀梅爾頓（Jacob Melton）與右投新秀布里托（Anderson Brito）。

廣告 廣告

為騰出40人名單空間，海盜同步將鄭宗哲與外野手盧錫亞諾（Marco Luciano）指定讓渡。鄭宗哲今年首度升上大聯盟，期間海盜共進行8場比賽，他有3場獲得出賽機會，7打數未敲安打，其餘時間多數待命板凳，最終再度被下放至3A。

31歲的洛爾生涯累積157支全壘打，本季出賽134場，繳出打擊率0.256、上壘率0.307、長打率0.477的成績，合計31轟、83分打點，wRC+為114，此次轉戰海盜後，預料將直接接任先發二壘手。

大聯盟官網也預測，海盜明年內野陣容競爭激烈，一壘由霍維茲（Spencer Horwitz）擔綱，三壘為特里奧洛（Jared Triolo），游擊位置則可能由葛瑞芬（Konnor Griffin）與岡薩雷茲（Nick Gonzales）競爭。

加上海盜日前以小聯盟合約簽下內野工具人溫澤爾（Davis Wendzel），以及仍在體系內的約克（Nick Yorke）、鄭宗哲與瓦德茲（Enmanuel Valdéz），內野名單空間相當吃緊。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

中職／味全龍宣布補強4好手！前大聯盟投手也入列

中職／台鋼雄鷹再補強！4屆全壘打王林仲秋任客座打擊教練

中職／統一獅補償方案出爐！確定選擇投手江少慶、補償金

