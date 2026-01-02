MLB／深夜震撼彈！今井達也3年最高19.7億當太空人
日本職棒西武獅強投今井達也透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），在台灣時間1月3日截止期限前夕，正式完成簽約。
根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）及大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，今井達也已與休士頓太空人隊達成協議，簽下3年最高價值6300萬美元（約新台幣19.7億）的合約。
合約細節曝光 激勵獎金達標年薪將調漲至2100萬美元
這份合約為3年5400萬美元的基礎保證金，平均年薪1800萬美元。合約中設有激勵條款，若今井達也今年投球局數滿100局，可獲得300萬美元獎金，且明後兩年的保證年薪將同步調漲至2100萬美元。
若所有條件達標，合約總值最高可達6300萬美元，其年均薪創下日本職棒（NPB）出身投手在大聯盟第2高的紀錄，僅次於山本由伸與田中將大。
捨棄長約追求高年薪 2024年洋聯三振王實力備受認可
費桑德透露，除了太空人隊外，另有其他球隊提出年限更長但平均年薪較低的合約方案，最終今井達也選擇了高年均薪的太空人隊。
今井達也以能飆出160公里火球著稱，2024年奪下太平洋聯盟三振王，2025年賽季則繳出10勝5敗、防禦率1.92、每局被上壘率（WHIP）0.89的優異數據，並送出178次三振，已連續3年繳出雙位數勝投表現。
快訊／中信兄弟宣布釋出4球員！前經典賽國手也入列
中職／年前震撼彈！林立8年1.8億續約樂天桃猿 創隊史最大約
最新棒球世界排名出爐！12強冠軍台灣穩坐第2名
