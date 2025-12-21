MLB／深夜震撼彈！日本強打村上宗隆 2年10.7億加盟白襪

日本球星村上宗隆加盟MLB芝加哥白襪。（圖／翻攝自x.com/whitesox）





日職養樂多隊重砲、綽號「村神」的村上宗隆透過入札制度挑戰大聯盟，今天傳出村上宗隆已與芝加哥白襪達成共識，將以2年總額3400萬美元（約新台幣10億7200萬元）合約加盟。

現年25歲的村上宗隆在2022年迎來生涯巔峰，單季狂轟56支全壘打，刷新日職本土球員單季最多轟紀錄，並一舉奪下中央聯盟打擊三冠王，聲勢達到高峰。

不過，村上今年受到傷勢影響，整季僅出賽56場，仍敲出22支全壘打、47分打點，打擊率2成73，但也吞下64次三振。

村上宗隆在日職效力8個球季，累積246支全壘打，生涯打擊率2成70，並3度獲得央聯全壘打王，是近年日本職棒最具代表性的長打型打者之一。

不過，外界也指出，村上在三振率偏高、防守能力不佳等問題，成為他挑戰大聯盟時的隱憂，也使其在入札市場上評價趨於保守。

村上的入札期限截至美東時間12月22日下午5點，大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）稍早曾透露，白襪是積極洽談的球隊之一，如今傳出雙方已談妥合約條件，後續仍待體檢與球團正式公告。

