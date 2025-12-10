MLB》牛棚不給力 道奇重金簽下迪亞茲

道奇今年雖然成為本世紀首支衛冕成功的世界大賽冠軍，封王之路卻因牛棚不穩而走得顛簸，高層為此再砸重金，10日傳出以3年6900萬美元簽下前大都會終結者迪亞茲，平均年薪2300萬創下牛棚投手的最高紀錄。

31歲的迪亞茲大聯盟生涯拿下253次救援成功，同期排名第4。2023年季前他以5年1億200萬美元、創牛棚身價紀錄的合約加盟大都會，豈料該年參加經典賽慶祝時樂極生悲弄傷右膝，導致職業賽季整年報銷。

傷癒後的迪亞茲在今年繳出自責分率1.63、28救援，入選明星賽的頂級身手，卻也在季後選擇跳脫合約投入自由市場。儘管大都會也有意留人，但先簽了前洋基終結者戴文威廉斯當備胎，不願如迪亞茲所願開出更長合約，最終他選擇了道奇的高均薪合約。

由於大都會已對迪亞茲開出「合格報價」，簽走他的道奇將得付出選秀補償。不過看看道奇去年簽的牛棚左投史考特，今年自責分率高達4.74，10次救援失敗為全大聯盟最多，球團又希望季末客串後援的佐佐木朗希明年回到先發，就知道他們對優質牛棚投手的需求有多迫切。

除了牛棚，道奇還想從自由市場補進頂級強打，美媒報導，衛冕軍砸錢簽下迪亞茲後，並未因而放棄爭取明星外野手塔克，但不會開出6或7年的長約，年限可能設定在3至4年。