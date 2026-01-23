MLB》現役百大球星出爐 大谷翔平再度霸榜

美國職棒大聯盟今（23）日公布現役百大球星排行榜，大谷翔平再度成為第一名。這是他連續5年上榜、第4次第一、生涯第7度入選。洋基隊的「法官」Aaron Judge，也以第二名之姿再度入選。

洛杉磯道奇隊在2025年奪冠成功拿下二連霸，日籍球星大谷翔平也在上賽季持續霸榜MVP，敲出的55轟更是打破生涯新高，整季打擊率2成82、1.014的OPS排名國聯第一；投球方面，大谷在上賽季恢復二刀流，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，共計送出62次三振。在例行賽合計拿下的「50轟+50K」，更是創下前無古人的新紀錄。

大谷翔平在季後賽的表現同樣亮眼，打擊方面狂甩8轟追平隊史單賽季紀錄、拿下14打點，投球方面出賽4場總計拿下2勝，其中讓世人最印象深刻的，則是在國聯冠軍戰G4時上演史詩級的表現。大谷不但先發登板投出6局10K的精采表現，打擊端還貢獻了單場三響砲，真正實現了「自己的勝投自己打」的傳說壯舉。

除了大谷翔平以外，排名2到10名的球星則依序是洋基「法官」Aaron Judge、皇家Bobby Witt Jr.、水手Cal Raleigh、守護者José Ramirez、大都會Juan Soto、海盜Paul Skenes、老虎Tarik Skubal、響尾蛇Corbin Carroll、藍鳥Vladimir Guerrero Jr.。

值得一提的是，2026年追尋三連霸的洛杉磯道奇隊，陣中還有多達8名球員入選百大球星，包含在世界大賽拿下MVP、在客場三戰都取得勝投的王牌投手山本由伸，從今年排名來到第13名、Mookie Betts（第18名）、Will Smith（第20名）、自由人Freddie Freeman（第22名），Blake Snell（第54名），在季外還引進兩位百大球星Kyle Tucker（第21名）與Edwin Díaz（第83名），「邪惡道奇帝國」似乎又再度升級。