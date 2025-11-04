MLB／真美子同框放閃！大谷封王遊行嗨喊：再拿一冠

大谷翔平和妻子真美子。（資料圖／美聯社）





奪下世界大賽冠軍二連霸的洛杉磯道奇隊，今日舉行了盛大的優勝遊行，並在道奇球場舉辦了封王典禮。作為球隊奪冠功臣之一的大谷翔平與妻子真美子一同出席，成為現場焦點，吸引了大量球迷和媒體的關注。

在遊行巴士上，大谷翔平與真美子並肩站立，微笑著向沿途的球迷揮手致意。兩人時而對視，露出幸福的笑容，展現了賽季結束後的放鬆與甜蜜。

這一幕在日本社交媒體上引發了熱烈回響，粉絲紛紛留言表示：「真美子在那裡！」、「看起來真的很開心」、「恭喜二連霸！」留言區充滿祝福與喜悅。

其中一個畫面中，真美子依偎在大谷的手臂旁，並被他溫柔扶著。網友對此畫面大讚：「這位真美子小姐，我還以為是好萊塢女演員呢」、「這畫面太棒了吧」。

甚至有粉絲留言道，「這不是壁咚，而是最強的臂咚」，讚美這對夫妻的親密和浪漫，令粉絲不禁感嘆，「這對夫妻根本浪漫到像電影場景！」

隨後，在道奇球場的球迷感謝活動中，大谷再次登台發表致詞，流利的英語讓全場球迷為之喝彩。他表示：「我以這支球隊為榮，我們已經準備好迎接三連霸！」全場掌聲雷動，球迷們的熱情達到巔峰。

對大谷翔平而言，今年不僅是他成為父親的第一年，也是他重啟「投打二刀流」的賽季。隨著家庭和球場上的雙重成長，外媒普遍期待大谷將以更強大的姿態迎接下個賽季的挑戰。