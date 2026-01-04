MLB》砸4年18.8億元 藍鳥簽下岡本和真
繼村上宗隆加盟白襪、今井達也投靠太空人之後，又一名日籍好手入札美國職棒大聯盟成功，日本讀賣巨人強打岡本和真4日確定跟藍鳥完成4年6000萬美元（約台幣18.8億元）合約，其中包含500萬美元的簽約金。
現年29歲的岡本和真，自從2015年加入讀賣巨人後，累積敲出248支全壘打，比起村上宗隆還多1支，岡本自從2018年以來每年都至少敲出27支全壘打，但在上季他只打出15支全壘打，因為他的手肘受傷缺席了半季。
岡本和真比起村上宗隆年長3歲，不過他最近兩年的打擊率分別有2成80、3成27，他的三振率也在今年從16％降至11％；他加盟藍鳥後，由於一壘已有小葛雷諾鎮守，預計他將從熟悉的一壘守備位置改守三壘。
回顧岡本和真在日本職棒11年球季，6度入選全明星賽，生涯累積248支全壘打、717分打點與2成77打擊率，他也代表日本參加過2023年世界棒球經典賽，且在面對美國隊的冠軍賽敲出致勝全壘打，幫助日本奪冠。
藍鳥在去年世界大賽輸給道奇後積極補強，除了花費7年2.1億美元從教士挖來強投希斯，也找來韓國職棒MVP龐塞、上季分別在巨人與大都會出賽過的潛水艇右投羅傑斯，如今仍想續留畢歇特，且續挖塔克與柏格曼。
