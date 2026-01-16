MLB》網羅塔克 道奇宇宙艦再添重炮

「宇宙道奇」真的不給其他大聯盟球隊留下活路！美國媒體16日報導，自由市場上最熱門強打塔克，已與道奇達成4年2.4億美元的共識。道奇兩大罩門的牛棚此前已簽下前大都會終結者狄亞茲，另一弱點外野又得到完美補強，世界大賽3連霸似乎勢在必得。

塔克本周末就滿29歲，去年在成自由球員前的最後一季，被太空人交易到小熊，例行賽頭82場表現精彩，揮出17轟與.291/.396/.537的打擊三圍，也第4度入選明星賽。不過下半季受右手無名指骨裂困擾，後來又因左小腿緊繃，在季後賽只能擔綱DH，例行賽則以22轟作收。

但塔克從2020年站穩大聯盟先發以來，累積100轟、100盜與300次四壞以上，同期只有6人能達成，三振率15.4％更是第2低，進階數據OPS+在同期球員也高居第9，被認為是能結合選球、擊球與力量的全面打者，甚至速度不是頂快也能用雙腿作出貢獻，成為自由市場最炙手可熱的強打之一。

道奇去年成功衛冕世界大賽，但外野戰力並不穩，「西語老師」T.赫南德茲年事已高攻守弱。守備數據OAA在所有達到出賽門檻的右外野手中倒數第4。外界預料會讓塔克守右外野，赫南德茲移防左外，與中外野手帕赫斯組成鐵三角。

進攻方面，塔克加入更是大加分，大聯盟官網預測道奇的先發打序將是大谷翔平、貝茲、弗里曼、威爾史密斯、塔克、赫南德茲、孟西、帕赫斯、艾德曼，除9棒艾德曼，其餘8人在大聯盟都有過單季20轟以上紀錄。

媒體披露，塔克這次與道奇簽的大約，光簽約金就有6400萬美元，包含3000萬的延遲支付。由於小熊有對塔克開出合格報價，道奇繼之前簽下狄亞茲之後，又得付出選秀補償。配合塔克合約的2、3年打完都有脫逃條款，感覺得出道奇想趁目前這套黃金陣容，至少再維持兩年的高峰期。