MLB／缺席世界大賽原因曝光... 道奇左投維西亞證實「痛失愛女」
美國職棒MLB本賽季結束，洛杉磯道奇隊「二連霸」拿下世界大賽冠軍，成為21世紀第一支衛冕奪冠的隊伍，不過，世界大賽系列賽開打前，道奇發文表示，牛棚左投維西亞（Alex Vesia）將缺席無法出賽，維西亞今天在社群上沉痛證實愛女於10月底離世的消息。
維西亞悲痛表示，我們美麗的女兒絲特玲（Sterling Sol Vesia）於10月26日前往了天堂，無法用言語形容內心的痛楚，但我們會永遠將她放在心中，珍惜與她共度的每一刻時光。感謝道奇在這段艱難時期的理解與支持，棒球的大家庭一直陪伴著我們，沒有他們的幫助，我們無法走到今天。
維西亞向道奇球迷、藍鳥隊，以及全體棒球迷們給予的支持表達感謝，他表示，所有的加油打氣的留言和貼文，都帶給他們莫大的安慰。
責任編輯／陳盈真
