MLB／缺席世界大賽原因曝光！道奇牛棚大將女兒過世
MLB洛杉磯道奇隊左投費西亞（Alex Vesia）近日在社群媒體上宣布，與妻子凱拉（Kayla Vesia）失去了他們的新生女兒絲特玲（Sterling Sol Vesia），球團與球迷紛紛表達哀悼與關懷。
費西亞在Instagram發文表示，女兒絲特玲於10月26日離世。他寫道：「我們美麗的女兒於10月26日去了天堂。我們無法用言語形容這份痛苦，但會永遠將她放在心中，珍惜與她共度的每一秒。」
費西亞與妻子同時上傳了一張紀念照片，文字中流露出深切的悲傷與懷念。
外媒報導指出，費西亞在世界大賽開打前並未被列入26人名單。道奇隊當時僅表示他因「個人家庭因素」暫時離隊，未透露細節。如今消息曝光，外界才得知他當時正面臨喪女的沉痛時刻。
道奇球團在聲明中表示，整個組織對費西亞一家表達最深切的關懷與哀悼，並請外界給予家屬空間與時間面對失去至親的悲痛。球迷也紛紛在社群留言安慰，寫下「你不是一個人」「願小天使安息」等字句，為這位後援投手與其家人送上祝福。
費西亞現年29歲，本季為道奇隊效力，世界大賽期間未隨隊出賽。道奇隊日前擊敗多倫多藍鳥奪下世界大賽冠軍，完成隊史21世紀以來首次二連霸。
