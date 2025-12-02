MLB》自責分率4.79！威廉斯照拿近16億大約
一位本季自責分率4.79的後援投手，竟能拿到3年5100萬美元、折合新台幣超過15.7億的大肥約，此人就是前洋基終結者戴文威廉斯！由於大都會需要萬一留不住守護神狄亞茲的備案，加上進階數據顯示，威廉斯在洋基有可能只是水土不服，讓他以翻倍年薪從紐約的布朗克斯區轉投皇后區。
威廉斯今年在洋基的年薪是860萬美元，條紋軍團去年底用左投柯特斯向釀酒人換來這位2020年國聯新人王，原本定位在終結者角色，結果開季頭12次登板、投10局就狂丟12分（含10責失），最終與其他投手共同承擔關門任務，全季自責分率4.79為生涯最差。
然而進階數據顯示，威廉斯在洋基的表現或許沒有帳面上那麼糟，他的FIP（投手獨立自責分率）僅2.68，這項數據僅考慮全壘打、三振、四壞、觸身等投手能控制的因素，排除防守與運氣成分，預期自責分率也只有3.04。
威廉斯的招牌武器被命名為「御氣球」（Airbender），靈感來自奇幻電影《降世神通：最後的氣宗》，是顆有逆向滑球效果的變速球，以高揮空率著稱。威廉斯本季讓打者揮空率37.3％，預期被打擊率1成95，顯示他的御氣球或許沒有過去威猛，但效果依然不差，在自由市場引起道奇、大都會爭奪。
大都會棒球營運總裁史騰斯，之前曾在釀酒人球團擔任相同職務，對威廉斯的能耐相當清楚。加上今年入選明星賽的終結者狄亞茲，選擇跳脫合約投入自由市場，促成大都會砸重金簽下威廉斯，成為一旦無法找回狄亞茲的備位人選，接著就看這次押寶的成效如何了。
