MLB／藍色狂潮！道奇2連霸 山本由伸獲世界大賽MVP

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸。（圖／美聯社）





MLB世界大賽超精彩！一度落後的洛杉磯道奇，直到9局分數才追平多倫多藍鳥，延長賽激烈對戰到11局，道奇隊轟出全壘打，最終5比4逆轉擊敗藍鳥隊，拿下世界大賽二連霸，尤其後援的日本投手山本由伸，上場2點2局超穩沒失分，以壓倒性表現榮獲世界大賽MVP，讓總教練在頒獎典禮時大喊，山本由伸是最棒的球員。

道奇隊球員衝上球場相互擁抱，MLB世界大賽打到延長賽，洛杉磯道奇隊11局上演精采大逆轉，最終5：4擊敗多倫多藍鳥，奪冠的關鍵一分由他轟出。

球評：「這一球飛的相當高又遠，飛向左外野方向，非常有機會是全壘打，球真的飛出去了，由WillSmith打出的。」

早在延長賽開打前，道奇隊分數都落後藍鳥隊，直到9局上4：4分數才追平，到了11局WillSmith轟出這一球全壘打穩住球隊氣勢，球隊奪冠這個男人也功不可沒，不只這一顆好球，九局下上場的山本由伸後援2.2局，超穩氣勢，沒讓藍鳥奪下任何一分，封王戰中奪下勝投的他，獲選世界大賽MVP，完賽第一時間教練衝上前緊抱他，在頒獎典禮時吶喊對他說，上字大字口白教練喊話。

道奇隊總教練DaveRoberts vs.主持人：「山本由伸是最棒的球員，山本由伸是最棒的球員，山本由伸是最棒的球員。」

教練大喊三次，山本由伸是最棒的球員，反觀另一位同隊，日本傳奇球星大谷翔平表現可圈可點。

球評：「這球出去了！三分砲。」

大谷翔平失投，藍鳥一棒揮成三分砲，只好黯然退場，到了四局下，藍鳥打者遭觸身球打中右手，雙方球員衝出休息區，一度爆發群架。

球評：「這可是第七戰，第一次看到的。」

MLB世界大賽，道奇藍鳥超過癮對決，讓棒球迷們看的血脈噴張熱血沸騰。