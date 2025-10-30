MLB／藍鳥首局前兩棒背靠背開轟！創世界大賽紀錄
美國職棒世界大賽第5戰，多倫多藍鳥開賽火力全開，第1局前兩名打者施奈德（Davis Schneider）和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）連續揮出全壘打，在僅3球內就攻下2分，早早以2比0領先洛杉磯道奇。
根據美國職棒大聯盟（MLB）官方統計，這是世界大賽史上首次有球隊在比賽一開始就演出「背靠背開轟」的紀錄。
藍鳥同時也成為大聯盟季後賽史上第2支達成此壯舉的球隊。上一次有球隊締造相同紀錄，已是2002年美聯分區系列賽第3戰，由奧克蘭運動家所創下。
截至目前，第5戰藍鳥9局上暫以3比1領先，力拚在七戰四勝制系列賽中搶下聽牌優勢。
