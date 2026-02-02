MLB》蘇亞雷茲重返紅人 添長打威脅力

去年曾在美聯冠軍賽G5敲出致勝滿貫炮的水手強棒蘇亞雷茲，2日確定將跟過去效力過7個球季的老東家紅人，完成一紙1年1500萬美元（約台幣4.74億元）且附帶雙方選擇權合約，相信能替紅人帶來更多長打威脅力。

儘管蘇亞雷茲上季敲出追平生涯單季最多的49支全壘打，以及生涯單季最多的118分打點，這名34歲老將卻在自由市場遲遲找不到新東家，原因是各隊都對他去年下半球季低迷表現感到卻步，最終還是紅人出手了。

去年交易截止日之前，還在響尾蛇效力的蘇亞雷茲，在106場例行賽中揮出36支全壘打，且入選全明星賽，沒想到隨後被響尾蛇交易到水手，效力水手53場比賽打擊率跌到1成89，更只敲出13轟，讓他身價因此狂跌。

不過如今回到蘇亞雷茲曾單季敲出49轟的紅人主場大美國球場，這座球場向來以「打者天堂」著稱，相信蘇亞雷茲應可重新找回重炮身手，可是職業生涯大部分鎮守三壘的蘇亞雷茲，回到紅人可能主要擔任指定打擊位置。

自從2019年以來，蘇亞雷茲總共敲出227支全壘打排名大聯盟第6，職業生涯至今敲出325支全壘打，他在過去3個球季僅缺席7場比賽，但在他職業生涯當中，曾經3度獲選被三振王，去年被三振196次排在大聯盟第4。