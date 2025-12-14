MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者

儘管「虎王」史庫柏可能跳槽道奇的謠言滿天飛，老虎卻在繼續補強他們的牛棚戰力！老虎14日跟上季擔任天使終結者的38歲老將簡森，完成1年1100萬美元合約簽署，就是希望避免上季「虎頭蛇尾」的狀況再次發生。

簡森生涯前12季都在道奇效力，且在2020年拿過冠軍，2022年離開道奇後，陸續加盟過勇士、紅襪與天使等隊，今年效力天使期間拿下5勝4敗、29次救援成功、防禦率2.59與被安打率1成64的優質後援投手成績。

目前簡森生涯戰績54勝40敗，且累積到史上第4多、現役最多的476次救援成功，距離史上前兩名的李維拉（652次）與霍夫曼（601次）還有蠻大的差距，卻跟史上第3的李史密斯只有兩次差距，預計明年就可超越。

老虎今年雖在明星賽前拿到聯盟最佳的59勝34敗，卻從明星賽後戰績下滑，只拿28勝37敗，其中包含今年9月戰績7勝17敗，最後雖仍挺進季後賽，卻遭水手淘汰出局，如今找了簡森加盟，就是想要避免慘劇重演。

終結者迪亞茲、強打阿隆索接連出走的大都會，昨天宣布跟波朗柯完成兩年4000萬美元續約，上季繳出打擊率2成65、26支全壘打與78分打點的波朗柯，預計接下阿隆索的一壘守備位置，但他生涯只守過二壘與游擊。