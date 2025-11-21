MLB／被大谷問題問到煩？道奇老將無奈：小互動都被放大

洛杉磯道奇二刀流超級巨星大谷翔平。（圖／路透社）





洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）是球隊成功衛冕的重要功臣。休賽季期間他參加多個podcast受訪，談到日本巨星大谷翔平時坦言，希望媒體不要再把所有焦點都壓在大谷身上，讓隊友在受訪時也能保持自在。

羅哈斯表示，身為大谷的隊友，接受訪問時幾乎一定會被問到各式各樣與大谷相關的問題，包括場上表現、訓練內容，甚至私下互動。

他透露，主持人也直接問過他，「一直被問和大谷有關的問題，你不會厭煩嗎？」對此羅哈斯坦承：「多少會啦」，但也理解這是媒體的工作。

然而，羅哈斯也提出希望媒體能適度調整提問方向。他說，記者往往會窮追不捨追問「你剛才和大谷聊了什麼」，這會讓球隊在更衣室的氛圍變得不那麼自在。

羅哈斯直言：「連一點小小的互動都會被放大解讀，這樣一來，我們很難給出真正的想法。」他也強調，隊友之間的互動不該因外界過度解讀而產生壓力，希望媒體在報導大谷之餘，也能尊重球隊內部正常的交流空間。

