MLB／誤會大了！今井達也妻竟被認成女優 真實身分曝光

今井達也和妻子。（圖／翻攝自今井達也IG）





日本27歲強投今井達也，正式以3年6300萬美元合約加盟休士頓太空人隊。在加盟記者會及球賽現場，今井達也的妻子全程陪同出席，其甜美容貌引發外界關注，部分台灣網友認為其與日本女優伊藤舞雪神韻相似。

辭去護理師工作全心輔佐 專研英文與烹飪營養學

據了解，今井達也的妻子疑似是名為川猿千皓的網紅，過去曾擔任護理師，目前IG追蹤有5.9萬人，帳號已設定為不公開。

在今井達也決定行使入札制度挑戰大聯盟後，她已辭去原本的工作。為了讓丈夫能毫無後顧之憂地在美國場上打拼，她目前正全心投入學習英文與烹飪營養學，準備全面照顧今井達也的起居飲食。

今井達也透露，妻子為了支持他的職業生涯，特別購買多本料理書鑽研營養菜色，手藝豐富且美味，對他的身體狀況幫助極大。此外，妻子也努力學習棒球知識以理解他的工作環境，對其職棒生活給予極大的包容。

遠距離戀愛修成正果 曾以直升機約會求婚成功

根據日媒《Sponichi Annex》報導，今井達也與妻子為同齡，兩人於2023年4月12日登記結婚。兩人經朋友介紹認識，初期因性格內向互動較少，後由今井達也展開追求。

2022年秋天，兩人頻繁往返於東京與兵庫之間進行遠距離戀愛，最終今井達也安排直升機約會求婚成功。今井達也曾公開稱讚妻子重視家人與朋友的特質，是他眼中最棒的優點。

