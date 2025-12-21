MLB》費仔加盟守護者 參加經典賽存變數

曾允諾代表台灣參加明年世界棒球經典賽的台美混血球員「費仔」費爾柴德，在今年11月被光芒指定讓渡（DFA）後，21日宣布找到新東家，他將跟守護者簽下附加明年大聯盟春訓的小聯盟合約，能否參加經典賽存有變數。

在費爾柴德大聯盟5年生涯當中，分別效力過響尾蛇、水手、紅人、巨人、勇士等隊，總共出賽277場，生涯打擊率2成23、18支全壘打與68分打點，上季因傷只替勇士出賽28場，打擊率2成16，沒有全壘打與2分打點。

其實費爾柴德上季飽受傷勢所苦，今年7月21日先被勇士指定讓渡，且在隔日交易到光芒，隨即因為右側腹斜肌拉傷被放入10天傷兵名單，從此沒在大聯盟出過賽，接著今年11月又被光芒指定讓渡，直到昨天才找到新東家。

守護者看上費爾柴德的關鍵因素，在於他是右打，且有守過3個外野位置的經驗，目前守護者包含史提芬關、德勞特、瓦勒拉等外野手都是左打者，有了費爾柴德加入，可以避免外野打線嚴重「左傾」問題。

不過費爾柴德能否在明年大聯盟春訓脫穎而出，占到守護者外野手位置一席之地，還是要看他在春訓能有怎樣表現，加上他可能還在養傷期間，能否順利加入中華隊參加明年經典賽充滿變數，也需要更多時間觀察。