MLB》遊騎兵5換1 搶戈爾組先發三巨頭

遊騎兵去年無緣季後賽，季外送走台柱二壘手西曼，引發不同解讀。然而棒球營運總裁克里斯楊23日用去年首輪選秀大物芬恩為籌碼，以5換1交易得到國民隊左投戈爾，加上狄格朗、艾沃迪組成先發三巨頭，展現今年問鼎冠軍的決心。

遊騎兵總管范斯特梅克表示，有機會得到入選明星賽的27歲左投，當然不能放過。克里斯楊則強調，投手戰力一直是該隊重點，「加入麥肯奇（戈爾名）這樣有天分的投手，讓我們擁有當今最佳的先發輪值，是爭取另一座世界大賽冠軍的一大助力。」

戈爾去年先發30場，繳出5勝15敗、自責分率4.17的成績單，但敗投過多主要是身處全季96敗的孱弱國民，戈爾上半季自責分率僅3.02，還入選國聯明星隊，明星賽後雖然狀態下滑，整季185K、14場優質先發都創生涯新高，K9值10.43則是國聯第3。

戈爾的速球約在150公里出頭，但能有效混合曲球、滑球、變速球與切球，展現三振功力，罩門則是整季續航力不足，生涯下半季自責分率4.91遠高於上半季的3.87。克里斯楊表示，戈爾去年下半季有些肩膀疲勞，但遊騎兵有很好的醫療團隊，有信心幫他展現維持一整季的競爭力。

遊騎兵原本已有狄格朗、艾沃迪兩大王牌，去年先發投手自責分率3.41為全聯盟最低，卻因「投高打低」無緣季後賽，整體攻擊指數為全大聯盟倒數第5。得到戈爾無異讓遊騎兵的優點更強，就看能否強到足以彌補打擊罩門，還是開季前打線也能強化。