MLB／道奇今背水一戰！大谷翔平確定不登板後援
MLB世界大賽進入第6戰，衛冕軍洛杉磯道奇在系列賽2勝3敗落後，面臨淘汰壓力。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（1）日賽前宣布，日本球星大谷翔平今天確定不會在比賽中後援登板。
大谷翔平曾於第4戰以二刀流身分先發出賽，投6局失4分吞敗。當時他賽後曾表示，若球隊有需要，願意再度登板協助。羅伯斯昨在記者會上也曾提到，會視情況決定是否讓大谷後援，強調「為了贏球不惜一切」。
不過，羅伯斯今正式確認：「目前我們只專注在今天的比賽。大谷今天不會投球。等我們贏下這場比賽，再來討論明天的事情。」
道奇今由日本投手山本由伸先發登板。羅伯斯指出，山本是球隊首要依賴的投手，在這場非贏不可的比賽中，球隊仍有數名可用的牛棚投手待命。他同時透露，原定安排於第7戰先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），不排除在今天後援上場。
至於大谷翔平是否可能於第7戰再登板，羅伯斯回應：「今晚我還沒有那個答案，給我一晚時間好好想一下這件事。」
