MLB／道奇再補強塔克引怒火 小市場球隊老闆：不計代價設薪資上限

才剛完成世界大賽二連霸業，道奇又在休賽季簽下前小熊強打塔克（Kyle Tucker），據傳，其他大聯盟球隊老闆得知此消息非常不滿，並計畫不計一切代價要在未來勞資談判中推行薪資上限制度，以阻止這類豪門球隊無視奢侈稅的補強。

道奇在休賽季以天價合約簽下前小熊強打塔克（Kyle Tucker）引眾怒，小市場球隊老闆皆認為需設薪資上限。（圖／美聯社）

據知情人士透露給《The Athletic》的消息，在塔克與洛杉磯道奇簽下一份4年價值2億4000萬美金的天價合約後，這支達成二連霸且擁有棒球運動史上最高薪資的球隊，已徹底讓小市場球隊老闆的怒火到達臨界點，火上加油的是，隨後同屬豪門球隊的紐約大都會隊也與比薛特（Bo Bichette）簽下1張3年價值1億2600萬美金的合約。此知情人士認為，會阻止薪資上限的也正只有這2支豪門球隊。

關於薪資上限的提議已超過一年，許多業內人士認為塔克的簽約將會激發其他球隊老闆更積極的行動。2名匿名管理層人員相對溫和的表示，塔克的簽約證明了他們的觀點，即MLB的分潤及薪資差距需要改變。

已二連霸的道奇預計在2026年將要支付超過4億美元的團隊薪資，放眼大聯盟內，團隊薪資超過3億美元的僅有其他3支隊伍，而位處邁阿密的馬林魚及坦帕灣光芒團隊薪資則不到1億美元，可見其差距之大。

球隊老闆對於薪資上下限的決定還須討論，這預計將是下個月例行老闆會議上的討論重點，薪資下限對於某些小市場球隊來說可能具有爭議，他們認為在目前體制下球隊營收可能會更高；另一方面，若引入薪資上限，則預期30支隊聯盟球隊的市值將會立即提升。就引入薪資上限而言，老闆內部討論通常沒什麼阻礙，但職業運動史上，球員們為了阻撓薪資上限制度常常願意組織長期罷工，這應該才是推行薪資上限的最大障礙。

